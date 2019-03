VIDÉO - Lara Fabian : "Michael Jackson pédophile ? Je n’y crois pas !"

publié le 17/03/2019 à 14:00

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Lara Fabian ! Au cours de l'émission d'aujourd'hui, nos deux présentateurs ont évoqué Leaving Neverland, un documentaire choc qui accuse à nouveau Michael Jackson d'agressions sexuelles sur deux mineurs.



Le programme de Dan Reed a été présenté au Festival du film de Sundance aux États-Unis en janvier dernier, puis diffusé les 3 et 4 mars sur la chaîne américaine HBO. Dans ce reportage, James Safechuck et Wade Robson, deux hommes devenus amis avec Michael Jackson quand ils étaient enfants, racontent la relation qu'ils entretenaient avec l'artiste. Ils reviennent notamment sur la manipulation et les abus auxquels ils auraient été soumis pendant plusieurs années.

interrogée sur ce sujet, Lara Fabian s'est exprimée. Et on peut dire que la chanteuse est catégorique : non, elle ne regardera pas le documentaire. "J'y crois pas du tout, j'y crois pas une minute." avant de rajouter : "On connait pas la vie des gens, on n'est pas là quand la porte se ferme, j'en ai parfaitement conscience, mais en l’occurrence celui qui a fait tomber complètement cet artiste était extrêmement malheureux de ce qui s'était passé après coup, des années après..."

Aujourd'hui, Lara dit préférer réécouter la musique du Roi de la Pop que de visionner Leaving Neverland. "C'est quelque chose qui me touche d'une façon particulière parce que c'est un artiste que j'admire profondément. Je trouve ça difficile de voir tomber un géant, un génie, un pionnier comme ça, alors qu'il n'y avait aucune preuve pour le faire..."



En France, M6 a annoncé il y a quelques semaines avoir acquis les droits du reportage. La chaîne le diffusera jeudi prochain (21 mars) à 21h.

Lara Fabian s'envole avec "Papillon"

Papillon c'est le 14ème album studio de Lara Fabian en trois décennies de carrière ! L'opus a déployé ses ailes le 8 février dernier, trois ans après Ma Vie dans la tienne, sorti chez Warner Music France et qui avait été certifié disque de platine.

Le disque se compose de onze chansons inédites et en français, écrites et enregistrées à Montréal par l'interprète de Je t'aime et produite par Moh Denebi, récompensé à de nombreuses reprises par les équivalents suédois des Grammy Awards. Seconde collaboration importante sur cet album, celle de l’Américaine Sharon Vaughn, auteure-compositeure majeure de la pop et de la country.



Ce n’est pas la première fois que Lara Fabian, qui a vendu plus de 20 millions d'albums dans le monde, fait appel à Sharon et Moh. Les deux artistes avaient déjà participé à l’élaboration de Camouflage, son précédent opus tout en anglais sorti en 2017. Moh Denebi à propos de Papillon : "Nous avons évidemment voulu laisser une place prépondérante à l’identité artistique de Lara, à son timbre et ses capacités vocales fantastiques, mais en poussant le curseur vers des sonorités résolument actuelles, grâce à des arrangements mêlant sons électroniques et instruments classiques."



D’ailleurs, ce sont Ulf et Hendrik Jansen, collaborateurs réguliers d’artistes telles que Pink ou Britney Spears qui se sont occupés des arrangements des strings sur plusieurs titres de l’album. Réunissant la signature vocale de Lara Fabian, une production électro-pop et une orchestration classique, Papillon offre un son à la fois moderne et intemporel.



Après Papillon sorti en octobre dernier suivi de Je suis à toi, les deux premiers extraits du nouvel album, Lara Fabian dévoile aujourd'hui Par amour. Nous vous proposons de visionner le clip qui accompagne la chanson ci-dessous...

> Lara Fabian - "Par amour"

Le nouvel album sera bien évidemment présenté sur scène : rendez-vous en 2020 pour une tournée mondiale qui marquera le 50ème anniversaire de Lara Fabian ! L'artiste se produira notamment le jour de son anniversaire, le 9 janvier, au Forest National de Bruxelles, avant l'Olympia les 24 et 25 mars 2020.