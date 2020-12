La reine Elizabeth II a perdu l'un de ses derniers chiens

publié le 08/12/2020 à 12:48

Le petit chien s'appelait Vulcan. Âgé de 13 ans, le dorgi (né d'une hybridation entre un de ses précieux corgis et un teckel de sa sœur Margaret) de la reine Elizabeth II est mort il y a quelques jours révèlent les correspondants auprès de la famille royale britannique. Un décès particulièrement douloureux pour une femme désormais confinée avec son époux dans le château de Windsor, éloignée d'une grande partie de sa famille à cause du coronavirus, et qui avait l'habitude d'être entourée d'animaux.

Elizabeth II qui a toujours eu une passion pour les chevaux et les chiens ne peut désormais compter que sur son dernier animal Candy, une autre dorgi. La souveraine a en effet refusé de s'occuper de nouveaux animaux depuis qu'elle a atteint un certain âge pour ne pas laisser derrière elle toute une meute de corgis à ses enfants et petits-enfants. Il est aussi plus sage pour Elizabeth et Philip, 94 et 99 ans, de ne pas compliquer plus encore leur quotidien avec de jeunes animaux pleins d'énergie.

Depuis les décès de Willow (qui descendait d'une chienne offerte pour ses 18 ans par son père le roi George VI) et Whisper en 2018, la reine n'a plus accueilli de nouveaux chiens dans sa vie. Cette nouvelle intervient quelques jours après l'annonce de la mort du cocker anglais Lupo, le chien de Kate Middleton et de son époux, le prince William.



Cette fin d'année pourrait malgré tout se terminer sur une note positive. Pour convaincre les plus sceptiques des Britanniques, les autorités sanitaires du pays qui vient de lancer sa campagne de vaccination contre le Covid-19 pourraient mettre à contribution célébrités et influenceurs sur les réseaux sociaux. Selon des journaux, la reine et son époux seront vaccinés prochainement et ils pourraient même le faire en public.