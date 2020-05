publié le 18/05/2020 à 13:33

La célèbre actrice, scénariste et réalisatrice Lynn Shelton s'est éteinte ce vendredi 15 mai à Los Angeles, à l'âge de 54 ans des suites d'une maladie du sang.

Connue pour ses réalisations de séries télévisées et ses films à petits budgets, le décès de Lynn Shelton a provoqué beaucoup d'émoi dans le milieu de la scène indépendante américaine. Lynn Shelton s’est aussi fait connaître du grand public grâce à son travail pour la télévision en dirigeant des épisodes de nombreuses séries comme The Mindy Project, Mad Men, Glow et Fresh Off the Boat, comme l'indique 20 minutes.

Sur Instagram, Reese Witherspoon se dit "dévastée" et "complètement choquée que cette cinéaste pleine de vie, talentueuse et si expressive ne soit plus avec nous". "Elle se souciait profondément de l’ensemble du casting et de l’équipe, s’assurant que nous nous sentions tous entendus, vus et appréciés", poursuit l’actrice.