La fille de l'acteur décédé Paul Walker veut créer une école pour les plus démunis

Meadow Walker et son père, Paul Walker décédé en novembre 2013

publié le 17/12/2019 à 01:34

Un appel à la générosité. C'est le projet de Meadow Walker, qui a décidé de lancer une nouvelle campagne pour créer une école pour les plus démunis, avec l'aide de l'association Pencils of Promise, selon le quotidien 20 minutes.

La fille de Paul Walker poursuit les efforts caritatifs de son père, décédé en 2013. "C'est la saison où on se fait des cadeaux et mon plus grand désir c'est de donner un espace où ces enfants pourront apprendre. Tout le monde a besoin d'une éducation", a posté la jeune femme de 20 ans sur Instagram.

En effet, l'association Pencils of Promise s'est donnée l'objectif de donner une éducation digne de ce nom aux enfants du Ghana, du Laos et du Guatemala.

Meadow Walker a annoncé qu'elle avait déjà levé 11.000 dollars sur les 50.000 nécessaires. "Cette année, construire cette école est la seule chose que je veux sur ma liste de Noël", déclare-t-elle sur la page de la campagne.

La fille de la star de Fast and Furious n'en est pas à son coup d'essai. En 2015, elle avait déjà créé la Fondation Paul Walker pour protéger les océans, deux ans après la mort de son père dans un accident de voiture en Californie.