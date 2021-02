La chanteuse Shy'm publie une première photo de son bébé sur Instagram

publié le 14/02/2021 à 01:35

"Like mother, like son". La chanteuse Shy'm a publié ce jeudi 11 février sur son compte Instagram, un premier cliché de son bébé, né le 22 janvier dernier. Sur cette photo en noir et blanc, on peut voir le fils de la chanteuse, dont le visage est caché par sa petite main, avec en légende : "Like mother, like son" (telle mère, tel fils en français).

En octobre dernier, la chanteuse avait dévoilé le clip de sa chanson Boy, où elle révélait donc sa grossesse et par la même occasion le sexe de son bébé. Dans une interview au Parisien, Shy'm avait expliqué vouloir rester discrète sur l'identité du papa. "Ce n'est pas parce que je dévoile ma grossesse que je vais commencer à parler de mon compagnon", disait-elle.

"C'est privé. J'ai toujours été très pudique là-dessus. On parle assez de ma vie privée, surtout en se trompant beaucoup. Je n'avais pas envie qu'on s'immisce dans mon couple. Vivons heureux, vivons cachés", a-t-elle ajouté dans les colonnes du quotidien local.