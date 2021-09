La chanteuse Claude Lombard, interprète de génériques de dessins-animés, est décédée

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais si vous regardiez des dessins animés dans les années 1980, sa voix vous est forcément familière. La chanteuse belge Claude Lombard est décédée à l'âge de 76 ans. La triste nouvelle a été annoncée dans la nuit de lundi à mardi sur sa page Facebook.

"Elle aura tout au long de sa vie chanté ses chansons de villes en villes et de disques en disques, accompagné Charles Aznavour de pays en pays, dirigé et écrit pour les plateaux de séries d’animation et films", est-il écrit. En effet, Claude Lombard avait été la choriste de Charles Aznavour des années 1980 jusqu'à la mort du chanteur.

Elle avait surtout interprété de nombreux génériques de séries d'animation comme Embrasse-moi Lucile, Les Razmoket, Dora l'exploratrice, Max et Compagnie, Charlotte aux fraises, Le Petit Dinosaure et tant d'autres. La chanteuse avait également participé à la partie musicale de nombreux films, comme Rebelle, Raiponce, La Reine des Neiges, La Belle et la Bête, Monstres Academy...

"Claude Lombard aura ensoleillé le chemin de celles et ceux qu’elle croisait. Elle aura créé des vocations et plus encore, elle aura aidé des gens à devenir ce qu’ils sont aujourd’hui", est-il encore écrit sur sa page Facebook.