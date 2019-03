Jacques Bodoin, le doyen des chansonniers français, est mort à 97 ans

publié le 09/03/2019 à 16:28

Il était la voix de Pollux dans Le Manège enchanté, ou encore celle des souris Jaq et Gus dans le Cendrillon de Disney. L'humoriste Jacques Bodoin, doyen des chansonniers français, est mort vendredi 8 mars à l'âge de 97 ans.



Le décès de cet humoriste, acteur et chanteur, mort à son domicile de Dieulefit (Drôme), a été annoncé par sa famille dans un avis publié dans Le Figaro. Il avait notamment été rendu célèbre pour son sketch La table de multiplication.

Né le 26 mars 1921 à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), célèbre des années 50 aux années 80 pour ses sketches, ses participations à des émissions de télévision et de radio, ses apparitions au cinéma et ses doublages, Jacques Bodoin avait fait ses débuts en 1945 au sein des Compagnons de la musique, groupe vocal à l'origine de la création des Compagnons de la chanson.

Artiste de music-hall touche-à-tout, il s'était ensuite illustré avec ses sketches, parmi lesquels La table de multiplication --son plus gros succès--, La leçon d'anglais et La panse de brebis farcie, et son personnage de cancre prénommé Philibert.



"Jacques Bodoin, qui était le doyen des chansonniers, a apporté une grande modernité à l'art chansonnier", a indiqué à l'AFP Jacques Mailhot, directeur du Théâtre des Deux Ânes, dont Jacques Bodoin avait été un pensionnaire célèbre jusque dans les années 80. "Il avait cette singularité de camper des personnages, dont le célèbre Philibert qu'il faisait sur scène. Il avait la faculté de passer d'un personnage d'une voix à l'autre, dans la lignée de Fernand Raynaud", a-t-il ajouté.



Marié en premières noces à l'actrice Micheline Dax, avec qui il a eu une fille, la comédienne Véronique Bodoin, Jacques Bodoin a fait aussi quelques apparitions au cinéma, notamment dans La Grande vadrouille de Gérard Oury, dans le rôle du chanteur d'opéra, ou dans Le Viager de Robert Tchernia. Également animateur à la télévision et à la radio, il a notamment travaillé à partir de 1970 dans l'émission quotidienne d'Europe 1 Avec le sourire de....



Il a aussi prêté sa voix à plusieurs personnages dans des films et séries d'animation, comme le chien dandy Pollux dans Le Manège enchanté (1965 à 1975), le chamelier chanteur dans Astérix et Cléopâtre (1968), Lucky Luke ou encore des personnages de Disney tels que Mickey, Donald et Jiminy Cricket dans Coquin de printemps (1947) ou les souris Jaq et Gus dans Cendrillon (1950).

