"Allez, c'est le grand jour aujourd'hui", résume une candidate à la 18ᵉ saison de L'amour est dans le pré, qui débute ce lundi 21 août sur M6, à 21h10. La célèbre émission inclut treize candidats, alors qu'une quinzaine était prévue au départ. Trois d'entre eux ont abandonné depuis janvier, lors de la présentation des candidats : l'un d'entre eux a retrouvé l'amour avec son ex, deux autres n'ont pas trouvé leur bonheur dans les lettres reçues... Dix hommes et trois femmes subsistent pour le commencement. Découvrez comment va se dérouler cette nouvelle édition pleine de rebondissements.

L'ambition de toutes et tous est la même que lors des saisons précédentes : trouver l'amour. Éleveur, éleveuse, producteur de fourrage et même hélicicultrice, autrement dit éleveuse d'escargots... Plusieurs métiers sont représentés parmi les agriculteurs de cette année. "Si je trouve l'amour, ce sera un feu d'artifice permanent" assure l'un entre eux qui repose ses espoirs sur l'émission pour trouver sa moitié.

En janvier, ils ont tous reçu des courriers de prétendantes et prétendants à la suite de la diffusion de leurs portraits. Tous les candidats ont reçu des lettres, touchantes pour certaines, qui ont ému les agriculteurs et les agricultrices. L'objectif est de se rencontrer lors des speed datings qui sont diffusés au début de la saison.



De belles histoires et des moments plus... étranges

"C'est inespéré, je ne pensais pas avoir une lettre comme ça", souffle un candidat. Les profils sont variés : si certains ont déjà connu l'amour, pour d'autres, comme Patrice, éleveur de vaches normand âgé de 39 ans, c'est une première. "Serrer quelqu'un dans mes bras, c'est ce qui me manque", explique-t-il. En dépit de son handicap moteur, trois jeunes femmes lui ont écrit pour le rencontrer. Karine Le Marchand en est très émue, car elle avait peur qu'il ne reçoive pas de courrier.

Mais une aventure comme L'amour est dans le pré implique aussi des moments plus compliqués, comme pour Anaïs, 35 ans, éleveuse de chèvres et fromagère en Nouvelle-Aquitaine. À la ferme depuis à peine plus de deux ans, elle rencontre un homme qui dit avoir eu "une histoire avec une chèvre". Moment de solitude pour la jeune femme...



L'émission, une occasion de nouer des liens

L'étape d'après est celle de la réception des prétendants chez les candidats. C'est le moment où se forment premiers couples, ou bien celui lors duquel commencent les histoires, vouées à durer... ou pas. Et surtout, l'émission permet aux participants d'entrer dans une grande famille. Tous et toutes entrent dans un groupe d'anciens participants, où se trouve un esprit de solidarité, entre personnes authentiques, nature et vulnérables...

Peu habitués à aller voir le psy, les agriculteurs de l'émission ne se plaignent pas, alors pour remédier aux coups de mou et autres problèmes, un groupe WhatsApp a été mis en place pour se parler. Une psychothérapeute payée par la production de M6 est présente toute l'année. Hu