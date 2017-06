publié le 19/06/2017 à 15:09

Coups de foudre, larmes et tendresse font leur retour sur le petit écran français. Les agriculteurs en quête d'amour font leur grand retour lundi 19 juin sur M6 pour la douzième saison de L'Amour est dans le pré. Comme l'année précédente, cette saison réserve son lot de surprises et d'émotions lors de rendez-vous champêtres, comme l'a confié la présentatrice de l'émission Karine Le Marchand à Isabelle Morini-Bosc : "Nous avons des personnes qui ont vraiment fait le deuil de leur couple passé, ils sont prêts à se lancer mais pas comme des désespérés dans l'amour. Il y a une vraie intelligence émotionnelle".



Un premier trailer a déjà été dévoilé, annonçant la couleur de cette saison : on pouvait découvrir les agriculteurs, émus aux larmes, découvrir les courriers qui leur ont été envoyés, marquant le début de leur aventure amoureuse. Avant d'en savoir plus ce lundi 19 juin au soir, voici ce que réserve cette nouvelle saison aux téléspectateurs.

14 agriculteurs cherchent l'amour

Cette année, ils sont 14 agriculteurs en quête de leur âme sœur. Des visages que les téléspectateurs ont pu découvrir en janvier dernier lors des portraits : ils seront onze hommes et trois femmes espérant trouver l'amour. Parmi eux, on trouve Sébastien, éleveur de brebis et de vache en Nouvelle-Aquitaine, Patrice, vierge à 52 ans, ou Julie, éleveuse de chevaux en Normandie. Le public rencontrera également Gérard, éleveur de vaches et de brebis qui n'a jamais connu de femmes dans sa vie, tout comme Jean-Marc, viticulteur et éleveur de vaches.

Karine Lemarchand a d'ailleurs donné son avis à Isabelle Morini-Bosc sur les candidats de cette saison : "on est retourné à l'ADN de l'émission, parce qu'on a effectivement au moins la moitié d'agriculteurs qui sont des agriculteurs classiques, qui sont vraiment proches de la terre et qui ressemblent un peu aux premières saisons. Ils sont beaux parce qu'ils sont vrais, leur âme transparaît."

Les coulisses des préparations au speed-dating

Petite nouveauté cette année : les caméras suivront les agriculteurs et leurs prétendants avant les speeds datings, l'une des étapes clés de l'émission amoureuse. Les fidèles du programmes découvriront ainsi les préparations finales et les réactions des candidats avant la rencontre de leurs potentielles âmes sœurs.



La saison 12 de L'Amour est dans le pré a battu un record : jamais la production n'avait reçu autant de courriers. Des milliers de lettres ont été envoyées depuis la diffusion des portraits en janvier 2017 : "On va vivre de vraies rencontres où les gens donnent l'impression de se connaître depuis toujours" dévoile la productrice Virginie Matéo, interrogée par Télé-Loisirs.

Les week-ends romantiques feront également voyager candidats, prétendants et téléspectateurs aux quatre coins du monde. Les fidèles de l'émission seront emmenés dans différents recoins de la France, de la Belgique, de l'Écosse et même de la Slovénie.

Un couple déjà pacsé

C'est une première dans l'histoire de l'émission. Avant même le tournage des bilans, un couple a officialisé sa relation et a franchi une étape dans leur relation : ils se sont pacsés. Les relations nouées dans cette émission semblent donc être sérieuses, comme le confie Virginie Matéo : "De même, beaucoup de prétendantes se sont déjà installées chez des agriculteurs, ce n'était jamais arrivé." La production est cependant restée discrète quant à l'identité des heureux couples, à découvrir dans les prochaines semaines.

Le retour d'une candidate et un ancien amour de jeunesse

Un visage familier des fidèles de l'émission fera son retour cette saison : Françoise, rejetée par Éric lors de la précédente saison, reviendra pour trouver l'amour de sa vie. D'autres situations inédites vont se multiplier : l'un des candidats va retrouver un amour d'enfance qui lui avouera ses sentiments vingt-cinq ans après.



Nathalie bouleversera également le jeu, invitant trois prétendants à partager son quotidien, à la place des deux habituels, après un rebondissement de dernière minute. Cette douzième saison battra-t-elle la précédente et son bilan de sept couples formés ? Réponse ce 19 juin.