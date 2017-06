publié le 13/06/2017 à 16:58

Ils cherchent désespérément l'amour, et Karine Le Marchand va les aider à le trouver. Ils seront quatorze agriculteurs à participer à l'émission phare de M6, L'amour est dans le pré. La présentatrice a publié sur son compte Twitter les premières images exclusives de la nouvelle saison de cette émission de dating champêtre, diffusée lundi 19 juin sur M6.



Selon l'émission, sur 451.000 agriculteurs en France, 178.000 sont célibataires. Grâce à L'amour est dans le pré, certains arrivent à trouver le véritable amour mais certains peuvent être déçus, comme François, candidat de la neuvième saison qui s'est fait quitter par sa femme. Cette année, ils sont quatorze candidats à ouvrir leur cœur face caméra. On avait pu les découvrir lors de deux premières émissions, diffusées en janvier dernier.

Dans cette vidéo inédite diffusée par la présentatrice, on découvre les futurs candidats, les larmes aux yeux, ouvrir leurs courriers qui leur sont adressés, touchés. Cette nouvelle saison promet assurément de l'émotion et de nombreux coups de foudre. Un premier rendez-vous que les amoureux et le public ne sont pas prêts d'oublier.

Découvrez en exclusivité les premières images de l' Amour est dans le pré diffusé le lundi 19 juin à 21H sur M6 #ADP2017 #vivelamour pic.twitter.com/SEy2oefuOt — Karine Le Marchand (@KarineLMOff) 13 juin 2017