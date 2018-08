Matthieu Orphelin, député LREM, fait son coming-out et évoque le vote de la PMA

publié le 01/08/2018 à 16:21

"Si cela peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, un seul jeune, dans son parcours de vie, je serais fier de l'avoir fait." C'est par ces mots que le député de la 1ère circonscription du Maine-et-Loire, Matthieu Orphelin, a voulu annoncer son homosexualité. Le parlementaire de la majorité a été interrogé sur son parcours et ses positions sur le dossier de l'extension de la procréation médicalement assistée pour toutes par le magazine Têtu.



Dans cette interview, le député tient un discours politique mais il n'hésite pas non plus a évoqué sa propre orientation sexuelle pour faire bouger les lignes. Sur la question du droit d'asile pour les migrants LGBTQ+, il explique : "Il faut réussir à se mettre à la place de ces personnes et se demander : 'Que me serait-il arrivé si j’étais né dans un autre pays, un pays qui bafoue les droits des gens comme moi ?'".

Et Matthieu Orphelin de continuer : "Mon orientation sexuelle n’est pas un secret pour les personnes qui me connaissent. Dans ma vie de tous les jours, dans mes activités professionnelles, associatives, amicales, politiques, sportives, tous ceux qui me côtoient sont au courant que je suis gay".

Un coming-out de plus pour la visibilité

Le public ou ses électeurs n'étaient cependant pas dans la confidence : "Il est vrai que je n’en avais encore jamais parlé publiquement : je ne l’ai pas dit au moment où je suis devenu député – et donc un personnage public – car tout cela s’est passé très rapidement, raconte-t-il. Je le fais aujourd’hui car je pense qu’il est important que, dans la politique, comme dans le sport ou tous les autres milieux, on puisse en parler simplement, pour que cela devienne, d’une certaine manière, banal".



Ce n'est pas la première fois qu'un membre de la majorité actuelle fait son coming-out. Il y a quelques semaines à peine, le secrétaire d'État chargé du numérique Mounir Mahjoubi a évoquer sans ambiguïté sa relation avec l'homme avec lequel il est pacsé depuis 2015. Un récit personnel et politique entamé à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai et qui a continué dans les pages de Paris-Match mi-juillet.

Mounir Mahjoubi dans Match avec Mickaël Jozefowicz, son compagnon https://t.co/RiwVEVJKAZ par @erichacquemand pic.twitter.com/YtKa8W96pD — Paris Match (@ParisMatch) 18 juillet 2018

Promesse présidentielle et frictions internes

Sur la question de la PMA, Matthieu Orphelin a une approche plutôt optimiste et pense que le texte devrait passer sans trop de problèmes. Un de ses collègues, le député Guillaume Chiche, est très récemment rentré dans le rang de la majorité après avoir voulu prendre de vitesse un gouvernement jugé trop lent sur l'ouverture de ce droit.



"L’initiative de Guillaume Chiche a permis au gouvernement et à la majorité de réaffirmer conjointement que l’engagement présidentiel fort qui a été pris lors de la campagne électorale sera tenu. Emmanuel Macron a été très clair sur le sujet : nous voulons ouvrir la PMA aux couples lesbiens et aux femmes célibataires", affirme Matthieu Orphelin dans Têtu.





Une vision partagée jusqu’au gouvernement, les déclarations d'Agnès Buzyn et de Marlène Schiappa soutenant la même ligne.



Optimiste sur un vote, le député ne minimise pas le débat et les oppositions que celui-ci pourrait créer au sein de la majorité. "Il y aura sans doute quelques députés qui exprimeront des convictions personnelles et qui feront que le texte ne sera pas voté à l’unanimité du groupe. Mais aucun d’entre nous ne peut dire qu’il découvre cette proposition ! C’était un engagement que nous avons pris lors de la campagne", prévient le député.