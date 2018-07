publié le 27/05/2016 à 22:56

Après plus de trois mois d'aventure, l'heure du dénouement a sonné. Les fidèles téléspectateurs de TF1 vont enfin connaître le nom du grand vainqueur de l'émission présentée par Denis Brogniart. Pascal, Wendy, Gabriel et Cécilia, les quatre derniers survivants de l'aventure, sont sur les rangs pour remporter les 100.000 euros promis au vainqueur.



Le contenu du dernier épisode de Koh-Lanta n'est jamais une surprise pour les aficionados. Qui dit finale, dit épreuve d'orientation. La première épreuve de cette finale a déconcerté plus d'un candidat. Pascal est de ceux-là. Le miraculé de l'aventure, qui était sous la menace d'une élimination à treize reprises, n'est pas passé loin de la crise de nerfs. Un état second qui lui a été plus que bénéfique. Il a trouvé le bâton synonyme de qualification pour la mythique épreuve des poteaux en 33 minutes seulement. Une performance qui l'a rendu plus qu'euphorique, au grand dam de certains internautes.

Si la panique a envahi ses adversaires, ces derniers ont toutefois réussi à reprendre le dessus. Après d'intenses minutes de stress, Gabriel et Wendy ont fini par dénicher le précieux bâton. Cécilia est la première éliminée.

Direction les poteaux pour les trois survivants. La mythique épreuve de Koh-Lanta a, une fois encore, tenu toutes ses promesses. Le soleil puissant puis la pluie se sont invités à la partie. Après avoir retiré 10 cm de la plateforme qui la soutenait sur le poteau, Wendy a chuté. Impassibles, Pascal et Gabriel ne lâchent rien. Mais le policier a chuté le premier.

Sans surprise, Pascal, qui a réalisé deux exploits dans l'épisode de ce vendredi 27 mai, a choisi sa protégée, Wendy, à qui il avait promis sa place en finale. Les 11 membres du jury final les départageront. Le dépouillement, lui, aura lieu en direct.