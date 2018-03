"Koh-Lanta" : "L'impartialité est mon maître-mot", assure Denis Brogniart

et Morgane Giuliani

27/05/2016

La 15e saison de Koh-Lanta touche à sa fin ce vendredi 27 mai 2016, avec la diffusion en direct de la finale, présentée par Denis Brogniart. L'animateur, qui est en plein tournage de la 16e saison au Cambodge, revient en France pour une journée, le temps de tourner la finale. Il est à cette heure dans l'avion, RTL l'a joint jeudi lorsqu'il était à l'aéroport de Phnom Penh, avant l'embarquement.



Brusquement, une pluie diluvienne tombe, et la conversation est interrompue au moment où il parle des audiences : 6 millions de fans en moyenne, et 800.000 en plus après la télé de rattrapage. L'émission attire en moyenne 40% des responsables d'achat.

Avant d'être coupés, RTL a juste eu le temps de lui faire remarquer qu'on l'avait souvent accusé d'avoir des chouchous et des questions orientées. "Je n'ai aucune préférence. À certains moments, j'oriente les discussions, notamment au conseil, sur les choses qui ont déjà été dites. Ce qui m'intéresse, c'est que l'on ait des aventuriers valeureux, dans les épreuves, dans la stratégie, dans la vie sur le camp. Parce que moi-même, dans ma vie de tous les jours, je déteste l'injustice. Impartialité est mon maître-mot dans l'animation de Koh-Lanta."