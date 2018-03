publié le 27/05/2016 à 19:00

15 ans, quel bel âge. Non non, je ne parle pas de l'âge du nouvel animateur de la chaîne, ou des 15 ans de carrière d'un quelconque présentateur dont la testostérone est sollicitée par toutes les chaînes pour la rentrée. Il faut dire que ce mercato ressemble à l'Europe juste après la suppression des frontières. On y constate la libre circulation des personnalités-télé de rendez-vous en rendez-vous dans toutes les chaînes. En même temps, avouons-le, plus les groupes changent de direction, plus les animateurs changent de direction. Les premiers mutent, les seconds permutent. De leur plein gré ou pas.



Sont ainsi casés Ophélie Meunier (de Canal + à M6, qui n'a pas roulé notre Meunier dans la farine), Wendy Bouchard sur France 3, Alex Goude qui nous fera une scène en septembre, etc. Négocient en revanche encore Harry Rozelmak annoncé partant de TF1, ou Guy Lagache annoncé parti de D8 pour La 1. Comme sont les choses ! Notons encore l'arrivée d'un jeune loup esthétique de HEC (pléonasme !) pour présenter le magazine économique de M6. On verra ultérieurement s'il était si "Capital" que ça. Mais cela étant dit, il faut rappeler la bonne vieille formule paysanne : "C'est à la fin du marché qu'on compte les bouses".

"Koh Lanta" et "Le Grand Concours des Animateurs" fêtent leur 15 ans

Donc côté mercato, il est temps de laisser reposer, sans délaisser, pour en revenir à cette histoire de 15 ans d'âge que j'évoquais à l'instant. Il s'agit en fait d'un double anniversaire pour deux émissions que l'on disait au départ à courte espérance de vie et de vue : Koh Lanta et Le Grand Concours des Animateurs. Par ces temps qui courent de travers, les deux émissions battent des records de longévité et les deux le méritent. Force est ainsi de reconnaitre que le jeu d'aventures de TF1 "performe" toujours, comme on dit vilainement dans le milieu sportif. Quasiment 6 millions de fidèles de moyenne chaque vendredi, auxquels s'ajoutent régulièrement 800.000 personnes via la télé de rattrapage. Ce n'est pas ce qui s'appelle toucher le fond, contrairement aux candidats qui, eux, boivent souvent le bouillon. Sauf Karima, la candidate militaire qui faisait toujours ce qu'elle disait et disait toujours ce qu'elle faisait.

On souhaite au passage bon vent à Denis Brogniart, qui repart dès demain au Cambodge sur le tournage de la 16e saison. Mais mon coup de coeur absolu reste, tous genres confondus, Le grand concours des animateurs, ce quizz dont le principe est aussi simple qu'efficace. D'abord des questions de culture générale posées à 22 participants qui doivent choisir en quatre secondes une réponse entre quatre possibilités. Ensuite des questions posées en rafales (façon jeu de ping-pong) à 6 demi-finalistes sur des thèmes précis, et enfin la finale corsée entre les trois meilleurs candidats.



Soyons francs, c'est l'un des rares programmes ludiques où le présentateur est fondamental, en l'occurrence une présentatrice, Carole Rousseau. Cette journaliste engagée par le groupe TF1 est un atout supplémentaire. Claire, précise, elle est constamment bienveillante. Ils ont donc tort ceux qui, à cause de son nom, ne peuvent pas la voir en peinture. Et qu'on ne s'y trompe pas. Je ne dis pas du bien de l'émission parce que j'y participe. J'y participe parce que j'en pense du bien ! Nuance !