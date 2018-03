publié le 27/05/2016 à 17:34

Ce vendredi soir, la 15e saison de Koh-Lanta, le célèbre jeu d'aventures de TF1, touche à sa fin. Avec 6 millions de téléspectateurs en moyenne, l'émission, tournée cette année en Thaïlande, rencontre toujours un grand succès. Ce final est présenté comme toujours par l'indéboulonnable Denis Brogniart, qui est d'ailleurs actuellement en plein tournage de la 16e saison au Cambodge.



Sur les 20 candidats de départ, ils ne sont plus que 4 à pouvoir prétendre remporter les 100.000 euros promis au vainqueur. Si l'émission est enregistrée au préalable, le final, lui, sera diffusé en direct. L'occasion de retrouver tous ceux qui ont marqué cette année et de voir si l'expérience Koh-Lanta les a beaucoup changé. Si le final est aussi riche en surprises que la saison, les spectateurs devraient être comblés. Que faut-il attendre de ce final ?

Deux épreuves immuables

Comme chaque année, la finale est composée de deux épreuves immuables : la course d'orientation et l'épreuve des poteaux. Pour cette finale 2016, les candidats devront retrouver trois poignards, cachés dans trois zones différentes. Les trois poignards se trouvent à proximité de trois éléments végétaux à retrouver. Il y a un arbre banian, un arbre cœur et une souche en forme de crâne de buffle. Dès qu'ils trouvent l'un de ces éléments, une balise cachée autour leur indiquera le nombre de pas et la direction à suivre qui les sépare du poignard à retrouver. Chacun sa stratégie : Gabriel, lui, va tenter de mémoriser le code couleur correspondant aux directions pour gagner du temps une fois la balise trouvée.

Le candidat qui n'aura pas trouvé de poignard sera éliminé et ne pourra pas accéder à l'épreuve mythique des poteaux, dans laquelle les finalistes doivent rester le plus longtemps debout sur des piquets. Le vainqueur de l'épreuve choisira un autre candidat qu'il va emmener avec lui pour le conseil final, qui décidera du grand gagnant de cette édition 2016 de Koh-Lanta. Une ancienne ne participera pas à ce conseil, Charlie, qui a abandonné le jeu, car la production ne l'a pas laissé prendre son traitement contre les migraines. Elle accuse la production d'avoir fait passer sa décision pour un acte de lâcheté et a donc refusé de se rendre à la finale.

4 finalistes très différents

Il reste 4 finalistes, deux garçons et deux filles : Pascal, Gabriel, Cécilia et Wendy. Pascal, c'est celui que personne n'attendait. Il n'a pas beaucoup brillé lors des épreuves. Il a participé à tous les conseils et a manqué plusieurs fois de se faire éliminer. Mais le bougre est si malin qu'il a réussi à sauver sa peau à chaque fois. C'est justement ce qui risque de lui jouer des tours pour ce final. Ses combines et ses stratégies ont pu dégoûter ses coéquipiers. S'il réussit à se maintenir au conseil final, il aura du mal à obtenir les votes des anciens candidats.





Wendy, la ch'ti du groupe, s'est montrée assez coriace dans les épreuves sportives - en même temps, elle est boxeuse professionnelle dans la vie de tous les jours. Pour l'épreuve des poteaux, ses qualités physiques pourraient être déterminantes. Mais elle est diminuée : elle n'a pas eu beaucoup d'épreuves de confort, manque de sommeil et de nourriture. En tout cas, elle est appréciée des autres candidats ce qui en fait une sérieuse prétendante au titre.



Cécilia partait en outsider de l'émission. Mais elle a progressivement montré qu'elle était capable d'assurer dans les épreuves. Comme elle est danseuse à la base, elle est très habile et c'est une candidate redoutable. La question de l'éliminer s'est même posée, notamment à l'avant-dernière émission. Comme elle est en petite forme, elle risque tout de même d'avoir un peu de mal à surpasser les autres.



Enfin, Gabriel le policier belge gay qui a fait son coming-out est lui en bonne condition physique. Ce qui risque de lui jouer des tours, c'est son tempérament impétueux. Il s'impatiente très vite, or l'épreuve d'orientation requiert un minimum de concentration et de sang-froid.