"Koh Lanta" : ce que l'on sait sur la nouvelle saison baptisée "Le Totem Maudit"

C'est reparti pour un tour ! À peine a-t-on eu le temps de se remettre du scandale des repas clandestins de l'édition "all stars" La Légende, que TF1 nous prépare déjà à la future saison de l'émission culte Koh Lanta. Cette nouvelle aventure a été baptisée Le Totem Maudit. Douze hommes et douze femmes vont se disputer la victoire. Direction cette année l’archipel de Palawan aux Philippines. Et première mauvaise nouvelle pour les amateurs de l'émission : TF1 n'a pas choisi de revenir à son format du vendredi soir. Koh Lanta est désormais une affaire fixée les mardis soir. La première émission de cette nouvelle saison aura lieu le mardi 22 février à 21h10.

Après deux éditions en Polynésie française, Koh Lanta revient aux Philippines (comme en 2007 et en 2008). Peut-être sera-t-il plus difficile pour les candidats d'amadouer les éventuels locaux qui passeraient par là afin de réclamer quelques précieuses denrées. Le tournage a eu lieu à l'automne.

Il s'agit de la 23e saison du jeu (sans compter les éventuelles éditions spéciales). Il faut donc continuer d'innover pour surprendre le public toujours plus exigeant. Les 24 nouveaux candidats vont être confronté au totem maudit. On ne sait pas encore ce que cela pourrait signifier concrètement mais il semblerait que le totem d'immunité du gagnant soit désormais accompagné de son double maléfique qui pourrait bien offrir quelques malus aux perdants des différentes épreuves. "Perdre une épreuve, c’est en hériter, et subir l’une de ses nombreuses malédictions. Son ombre plane sur cette saison, du premier au dernier jour de l’aventure", indique avec mystère le communiqué de la chaîne.

Qui sont les 24 candidats ?

TF1 a aussi présenté à ses téléspectateurs les 24 candidats de Koh-Lanta, le totem maudit. Un grand nombre de participants qui laisse présager d'impitoyables (et irrévocables) éliminations... Vous pouvez découvrir leurs rapides portraits (et peut-être votre Robinson préféré) dans deux vidéos : ici et là.

Voici la liste par ordre alphabétique de nos héros :

- Alexandra (35 ans - Martinique), directrice d‘un groupe de média

- Ambre (27 ans - Hérault), gestionnaire de formations sportives

- Anne-Sophie (34 ans - Grèce), coach sportif

- Bastien (32 ans - Rhône), cordiste

- Benjamin (24 ans - Loire-Atlantique), comptable

- Céline (41 ans - Seine-et-Marne), infirmière

- Colin (25 ans - Suisse), digital manager

- Fouzi (28 ans - Nord), directeur financier

- Franck (52 ans - Pyrénées-Atlantiques), patron d’une société de rénovation en bâtiment

- François (38 ans - Hérault), pompier

- Géraldine (47 ans - Morbihan), marchand de biens

- Jean-Charles (40 ans - Loire), fustier

- Jean-Philippe (36 ans - Seine-Maritime), artisan peintre

- Lili (40 ans - Ille-et-Vilaine), chef d’entreprise dans l’énergie solaire

- Louana (28 ans - Hauts-de-Seine), commerciale en immobilier locatif

- Matteo (20 ans - Paris), danseur

- Maxime (33 ans - Paris), gérant de portefeuille

- Nicolas (39 ans - Gard), gérant d’un magasin de sport

- Olga (35 ans - Paris), danseuse acrobate

- Pauline (24 ans - Alpes-Maritimes), responsable de communication

- Samira (34 ans - Maroc), coach sportif

- Setha (35 ans - Rhône), graphiste

- Stéphanie (35 ans - Paris), croupière

- Yannick (36 ans - Alpes-Maritimes), basketteur professionnel