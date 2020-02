"Koh-Lanta" : Nicolas, candidat de la 2e saison, meurt d'un cancer

publié le 25/02/2020 à 22:25

C'est la société de production Adventure Line qui l'a annoncé : Nicolas Roy, 48 ans, finaliste de la deuxième saison de Koh-Lanta (en 2002 au Costa Rica), est mort d'un cancer. Le quadragénaire avait révélé sa maladie en novembre dernier.

Nicolas a participé à deux reprises à Koh-Lanta : en 2002 et en 2012, pour "la revanche des héros". Mais en fin d'année dernière, alors que TVMag lui demandait s'il était prêt à tenter à nouveau l'aventure, il expliquait que ça ne serait plus possible : "Aujourd'hui, la tête dirait sans doute oui, mais j'ai un problème de santé assez grave."

L'aventurier avait un cancer de la mâchoire, qui avait commencé à endommager sa dentition. "Manger une coco dans Koh-Lanta me serait impossible. Physiquement, je suis encore en bonne forme physique, malgré le risque que le mal se répande", avait-il alors déclaré à ce moment-là.

Toute la production de #KohLanta est triste d'apprendre le décès de Nicolas aventurier de la 2ème saison et de l'édition spéciale "Le revanche des héros". Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et ses proches. 😪 pic.twitter.com/e8fDHXNnPT — ALPfr (@Alpfr) February 25, 2020