publié le 28/04/2017 à 22:57

C'est l'heure de la réunification pour les rouges et les bleus. Après vingt jours de compétition en équipe, les deux tribus ne vont former qu'un seul et même groupe. Mais avant de se rejoindre sur une nouvelle île, les candidats doivent passer l'épreuve tant redoutée des ambassadeurs. Chaque équipe doit choisir un ambassadeur parmi les membres de l'équipe adverse, en privilégiant la meilleure stratégie.





Après une longue réflexion, les bleus choisissent Sandro comme ambassadeur car il a affirmé ne pas vouloir l'être et doutent de sa fidélité envers les rouges. Chez ces derniers, le prénom de Mathilde est rapidement évoqué par Yassin et Sandro. Yassin explique très clairement qu'il n'irait pas jusqu'au choix du hasard, tout comme Sandro, Sébastien et Clémentine. Marjorie, Kelly et Manuela font le choix inverse. Au final, les bleus choisissent de nommer Mathilde comme ambassadeur des rouges.

Le moment est chaleureux entre les deux aventuriers, qui commencent par une bise avant les pourparlers. "Koh-Lanta c'est vraiment l'aventure de ma vie", explique Sandro, qui ne souhaite pas aller jusqu'à la boule noire. Le Belge est d'accord pour voter contre un rouge et s'allier aux bleus s'il obtient le collier d'immunité de Mathilde en échange. Les deux ambassadeurs se mettent finalement d'accord pour éliminer Yassin, qui se montre très philosophe : "J'espère que ce sera quand même le meilleur aventurier qui gagnera Koh-Lanta. Je vous souhaite vraiment une belle aventure". Sur Twitter, les internautes ne comprennent pas leur stratégie et regrettent Yassin, qu'ils voyaient comme le gagnant de cette édition.

Yassine c'est pas sérieux. Le seul qui mérite de gagner #KohLanta — Pose apollo (@poseapollon) 28 avril 2017

NANNNN mais Yassin il mérite pas de partir #KohLanta — C La MAFIA (@manoush_10) 28 avril 2017

et dire que Yassin avait confiance en lui #KohLanta ¿ si les bleus avaient choisi Yassin on aurait dit BYYYYYE Clémentine — marie (@zarryshine) 28 avril 2017