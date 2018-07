publié le 27/04/2017 à 12:25

Koh-Lanta deviendra bientôt une émission de rencontres amoureuses. Après le couple phare formé par Jesta et Benoît l'année dernière, une nouvelle idylle est née cette année au Cambodge, entre Mathilde et Bastien. C'est ce qu'a confié la jeune femme à Télé-Loisirs lors d'une interview : l'aventurière des bleus et le candidat de l'équipe rouge sont tombés amoureux à la fin de l'émission.



S'ils n'étaient pas dans la même équipe et ont donc passé peu de temps ensemble, les deux candidats ont eu tout le loisir de se rapprocher à leur retour en France. "On s'est vus avec d'autres aventuriers", a expliqué Mathilde. Au fur et à mesure, on s'est rendus compte que l'on s'appréciait beaucoup. Et voilà, ça s'est fait !". L'ancienne championne de natation synchronisée et le pizzaïolo n'ont d'ailleurs pas hésité à afficher leur proximité sur les réseaux sociaux.

On a délaissé les bandeaux pour les lunettes et la noix de coco pour les verres en terrasse ¿¿¿¿. @bastienkohlanta #aventurierunjouraventuriertoujours #ilfaitbondanslesud #lesoleilestderetour #goodtimes #goodvibes #bisousdenous Une publication partagée par Mathilde Chevalier Taphanel (@mathouchepas) le 8 Avril 2017 à 9h32 PDT

Un rapprochement favorisé par leur aventure et que Mathilde trouve tout naturel : "J'ai trouvé que Bastien était vraiment quelqu'un d'intéressant sur tous les plans, ça n'a pu que coller". L'étudiante, qui a pris une année sabbatique, prévoit de commence un Master de langues dès la rentrée en prochaine. En attendant, elle passe du temps à Marseille, auprès de son amoureux.