C'est un déchirement pour Bastien. Le jeune homme de 28 ans a été contraint d'abandonner l'aventure Koh-Lanta après plusieurs jours sur l'île. Blessé au genou depuis quelques jours, il a trop forcé lors de l'épreuve de confort, pendant laquelle il devait faire preuve de force et de rapidité. Se sentant très mal à la fin du relais, il réussissait à peine à se lever. Après auscultation, le médecin lui a déconseillé fortement de continuer.



Très touchés, ses coéquipiers regrettaient déjà son abandon et savaient qu'ils avaient perdu un atout important, à la fois physique et humain. Comme le veut la règle du jeu, lorsqu'un candidat est contraint d'abandonner, c'est la personne éliminée précédemment qui prend sa place. L'équipe rouge va donc accueillir Kelly, éliminée par les bleus la semaine dernière. Comment la candidate, au caractère assez fort, va-t-elle s'intégrer chez les rouges ?