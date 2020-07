Kanye West demande pardon à Kim Kardashian

publié le 26/07/2020 à 23:45

Samedi 25 juillet, l'artiste Kanye West a posté un message sur son compte Twitter, tenant à s'excuser auprès de son épouse Kim Kardashian : "Je voudrais m'excuser auprès de ma femme Kim, d'avoir rendu publiques des affaires privées. Je ne l'ai pas préservée, comme elle l'a fait pour moi. Kim, je veux te dire que je sais que je t'ai blessée. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci d'être toujours à mes côtés". L'artiste est atteint de troubles bipolaires.

Le 20 juillet, Kanye West a tenu un meeting politique durant lequel il a raconté avoir voulu que sa femme avorte de leur fille aînée, North, comme le rapporte l'article de BFMTV. Il a posté des tweets déclarant qu'il voulait divorcer de Kim Kardashian, qu'elle avait essayé de le faire enfermer, et surnommant sa belle-mère "Kris Jong-Un". Kanye West a aussitôt effacé ces tweets.

Kanye West, qui disait se porter candidat à l'élection présidentielle américaine, a annoncé, le 16 juillet, retirer sa candidature. Pour autant, quelques heures avant son tweet s'excusant auprès de son épouse ce 25 juillet, l'artiste avait tweeté qu'il allait battre Joe Biden à la présidentielle.

Le 22 juillet dernier, Kim Kardashian a publié un communiqué, en soutien à son mari. Elle y évoque les problèmes de santé mentale Kanye West : "C'est une personne brillante mais compliquée qui, en plus de la pression générée par le fait d'être un artiste et un homme noir, a enduré la douloureuse disparition de sa mère et doit gérer la pression et l'isolement amplifiés par ses troubles bipolaires".