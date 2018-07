La gouvernante de Kate Middleton et du Prince William démissionne

publié le 29/05/2017 à 18:54

Travailler pour la famille royale, une tâche éprouvante ? C'est en tout cas ce que suggère le tabloïd The Sun en rapportant l'histoire de Sadie Rice, la gouvernante de Kate et William. La jeune femme de 33 ans aurait en effet démissionné après deux ans de bons et loyaux services. La cause ? Le couple princier lui aurait demandé de gérer beaucoup trop de tâches.



Ménage, linge, course, et parfois la cuisine : les tâches de la gouvernante étaient nombreuses, le tout moyennant un salaire de 3.300 euros par mois. Mais lorsque le duc et la duchesse de Cambridge lui annoncent leur intention de déménager à l'automne au Palais londonien de Kensington, une fois que le Prince William quittera son travail de pilote d'hélicoptère ambulancier pour seconder la Reine, c'en est trop pour la jeune femme qui décide de claquer la porte.

"Sa charge de travail ne cessait d'augmenter"

Sa vie n'était pas de toute repos, raconte une source anonyme au journal britannique : "Sadie a une grande capacité de travail mais on en demandait trop, même pour quelqu'un comme elle [...] Ils voulaient qu'elle passe plus de temps à Kensington Palace et sa charge de travail ne cessait d'augmenter". En dehors du travail, la trentenaire n'avait plus de vie normale. Selon le tabloïd, la gouvernante subissait également les crises de jalousie de Kate Middleton, qui ne supportait pas l'attention que les enfants lui donnaient.

Avant de travailler pour la famille royale britannique, Sadie Rice a été employée auprès du prince Haakon de Norvège. Nul doute qu'avec ce prestigieux CV, elle retrouvera rapidement un emploi auprès des grands de ce monde.