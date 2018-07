publié le 26/07/2018 à 16:08

Kate Middleton est une femme d'engagements. Au lendemain de la naissance de Louis, le 23 avril dernier, la duchesse de Cambridge a tenu à emmener George à l'école. C'est en tout cas ce qu'affirme l'Express UK.



Kate Middleton aurait ainsi été aperçue le 24 avril au matin devant l'école Thomas’s Battersea fréquentée par George, qui a soufflé sa cinquième bougie le week-end dernier. "Le couple [Kate et William] tient à emmener ses enfants à l'école autant que possible", explique une source au média britannique avant de rajouter : "Personne ne fait vraiment attention à Kate quand elle dépose les enfants à l'école".



Et si le couple royal doit respecter le protocole, cela n’empêche pas le prince William de venir spontanément aux rencontres entre parents et professeurs : "Les parents d'élèves ont organisé un petit-déjeuner dans la classe, William est arrivé à l'improviste avec un pantalon, un pull et des lunettes de soleil", poursuit une source dans l'Express UK.