Kaaris accepte le combat avec Booba et évoque un contrat à 1 million d'euros

publié le 16/01/2019 à 21:39

Il est prêt à "aller jusqu'au bout". Kaaris a officiellement accepté le combat avec Booba et a évoqué un contrat bien plus élevé que celui annoncé par son rival, dans un entretien accordé au Parisien mercredi 16 janvier. Début janvier, Booba avait annoncé que les deux frères ennemis du rap se retrouvaient dans un combat de boxe le 5 avril prochain à Bruxelles.



Ce mercredi 16 janvier, le rappeur de Sevran a tenu à s'expliquer sur cet événement. "Il (Bobba, ndlr) a proposé un contrat bidon, avec des clauses bizarres, dans le seul but que je refuse... Pour me faire passer pour un faible. Mais comme il a parlé du combat, maintenant je vais aller jusqu'au bout", assure Kaaris.

"Je vais lui proposer un vrai contrat, avec un million d'euros à la clé. On est en train de le faire, il va le recevoir. Puisqu’il y aura un ring, la télé, autant prendre des sous. Moi je suis prêt.", poursuit-il. Une somme bien loin des 300.000 euros minimum annoncés par Booba il y a peu.

Si Kaaris regrette l'ampleur prise par leur querelle, illustrée par leur bagarre à l'aéroport d'Orly cet été, il assume entretenir la surenchère. "Je suis un garçon, je ne peux pas dire non. Vous comprenez. Si tu me proposes un combat, il n’y a pas de souci, frérot. Quant à ses insultes sur Internet, pendant deux mois, je n’y ai pas répondu. Mais quand il m’a accusé d’un pseudo cambriolage, il est allé trop loin", explique-t-il.

Ses réactions ne sont pas normales, c'est les réactions d'un fou pour moi Kaaris à propos de Booba Partager la citation





Selon Kaaris, Booba a mal vécu son échec à Orly et a tenté de faire diversion avec ce combat. "Il avait dit au tribunal qu'il voulait enterrer la hache de guerre' et voilà qu’il propose la guerre. Oui, un combat, c’est la guerre. Où est la logique là-dedans ?", se demande le rappeur de 38 ans.



Kaaris va plus loin et assure que Booba a une dent contre lui depuis plusieurs années. "Son but depuis six ans est de tuer ma carrière. Il ne veut pas que je rappe, car selon lui je ne le mérite pas (...) Peut-être qu'il faut qu'il se fasse soigner, je le pense sincèrement. Il y a un problème ; ses réactions ne sont pas normales, c'est les réactions d'un fou pour moi". Pas sûr que ces nouvelles déclarations apaisent la situation entre les hommes.