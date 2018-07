publié le 27/06/2017 à 19:24

Un jeu de culture générale autour de la télévision. À partir du lundi 17 juillet prochain, Julien Courbet animera un nouveau jeu sur C8. La télé même l'été passera tous les jours cet été à 18 heures 50, en remplacement de Touche pas à mon poste!. L'animateur de RTL dans l'émission matinale Ça peut vous arriver, sera entouré de cinq candidats qui devront répondre à des questions et relever des épreuves sur le thème du petit écran.



Celui qui aura obtenu le meilleur résultat sera sacré "champion de la télé" et remportera la somme de 1.000 euros. Celui-ci pourra revenir le lendemain dans l'émission quotidienne afin de remettre son titre en jeu et tenter de faire grossir sa cagnotte.

L'émission sera également rediffusée le midi à la place de La Nouvelle édition de Daphné Bürki. Des chroniqueurs stars de la chaîne devraient également participer au programme estival. Parmi eux : Capucine Anav, Damien Canivez, Jean-Michel Maire ou encore Maxime Guény.