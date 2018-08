THE CITY OF LIES Bande Annonce (2018) Johnny Depp

publié le 08/08/2018 à 13:13

Ce devait être le film pour faire oublier les polémiques qui entourent Johnny Depp depuis plusieurs mois. City of Lies devait sortir le 7 septembre 2018 aux États-Unis. Tout du projet donnait envie : l'histoire tirée du best-seller LAbyrinth de Randall Sullivan, un scénario autour des mystérieux meurtres des rappeurs Tupac et The Notorious B.I.G., le réalisateur de The Lincoln Lawyer, Brad Furnman, et un casting rassemblant deux stars d'Hollywood : Johnny Depp et Forest Whitaker.



Pourtant le film ne sortira pas à la rentrée 2018. Simple retard technique ou désir d'enterrer définitivement le projet ? Impossible de le savoir. Le distributeur, Global Road Entertainment a simplement retiré le film de sa liste des sorties, sans plus d'explications.

Dès lors, les rumeurs et spéculations sur les raisons de ce retraits pullulent. Beaucoup voient dans cette décision l'ombre des accusations de violence d'un membre de l'équipe technique de City of Lies contre Johnny Depp. Une plainte qui allait de concert avec un portrait peu flatteur de l'acteur dans le magazine Rolling Stone et les récits sombres de son ex-femme Amber Heard avec laquelle l'acteur joue une partie de ping-pong médiatico-judiciaire.

Si la justice n'a pour l'heure pas tranché ces affaires en cours, Johnny Depp devient de plus en plus radioactif à Hollywood. Seule lumière au bout du couloir pour Johnny Depp : Les Animaux Fantastiques : les Crimes de Grindelwald, saga spin-off des aventures d'Harry Potter où il joue un rôle central. Une place de choix qui continue de nourrir la polémique et noircit la réputation d'une franchise très familiale et lucrative.