publié le 22/06/2018 à 13:39

C'est une interview qui a duré près de 72 heures à Londres. Stephen Rodrick, journaliste pour le magazine américain Rolling Stones a pu poser toutes les questions qu'il souhaitait à une super-star devenue très discrète ces dernières années : Johnny Depp. Il faut dire que l'image de l'acteur/chanteur s'est considérablement assombrie.



On le dit ruiné, colérique, instable... Sa séparation avec Amber Heard qui l'accuse de violences conjugales a obligé la star se contenter de l'ombre. Sa participation à certaines productions très populaires comme le spin-off de Harry Potter, Les Animaux fantastiques, a provoqué une polémique ininterrompue. Johnny Depp, qui affiche un visage pâle et amaigri, peut-il échapper au maelström dans lequel il s'est lui-même jeté ?

L'interview fleuve de Rolling Stones est l'une des premières prises de parole publiques destinée à expliquer cette sombre période. "Donc vous êtes là pour écouter la vérité ? Elle est pleine de trahison", prévient-il en préambule.

Une situation financière catastrophique

Sa colossale fortune se serait presque entièrement évaporée. Des centaines et centaines de millions de dollars dépensés, donnés, mal investis... Johnny Depp est actuellement en procès avec ses anciens managers sur la question. Ses avocats tentent de récupérer près de 25 millions de dollars de TMG Management. Ces derniers, eux, ont aussi porté plainte contre la star, avançant qu'il dépensait près de 2 millions de dollars par mois.



TMG a listé quelques-uns des achats de Johnny Depp pour asseoir leurs propos : 75 millions de dollars pour 14 propriétés, 3 millions de dollars pour propulser les cendres de son ami Hunter S. Thompson (l'inventeur du "journalisme gonzo") dans le ciel avec un canon, 7.000 dollars pour acheter le canapé des Kardashian à sa fille, l'achat compulsif de 70 guitares, 200 œuvres d'art dont des Basquiat et des Warhols, 45 voitures et près de 200.000 dollars par mois de jet privés. Il y a aussi les millions pour le personnel : médecin de garde, sécurité...



Le dossier évoque même un ingénieur du son payé au quotidien pour réciter les lignes de ses scripts à travers une oreillette. Johnny Depp ne dément pas arguant qui faut d'abord "jouer avec les yeux" : "S'il n'y a pas d'émotions et de vérité dans mes yeux, on en a rien à foutre des mots", assène-t-il.

Alcool omniprésent

Johnny Depp s'amuse même de ces déclarations de TMG : "C'est très insultant franchement d'entendre dire que je dépensais 30.000 dollars pour du vin... C'était beaucoup plus cher que ça (...) Et le canon pour les cendres de Thompson, c'était 5 millions, pas 3 millions". impossible de savoir s'il s'agit là de sarcasme ou des vrais chiffres.



Mais Johnny Depp a semblé touché par la situation puisqu'elle a impacté la réputation et le quotidien de ses enfants : Lily-Rose l'aurait appelé en larmes pour qu'il ne vende pas sa maison de jeunesse pour combler ses finances. Son fils aurait eu à faire avec les moqueries de cour de récréation : "Mon fils a dû entendre que son père avait perdu tout son argent à l'école, et ça ce n'est pas juste".

"J'étais au plus bas"

Sa relation avec Amber Heard, son ex-femme, a été des plus chaotiques. Rolling Stones explique qu'il s'agissait d'un sujet présent dans la conversation mais qui n'était jamais directement adressé. Le mariage sans contrat entre les deux stars a causé un schisme dans la famille de Depp puisque sa sœur Christi, celle qui gérait ses affaires et maintenait un peu de rationalité dans son quotidien, y était opposé. Et il y a eu les violences, les coups et même une crise filmée par Amber Heard elle-même et diffusé par TMZ où l'on voyait Johnny Depp boire énormément et entrer dans une crise de rage.



"J'étais au plus bas. La prochaine étape c'était : 'Tu vas arriver quelque part avec les yeux ouverts et tu en repartiras avec les yeux fermés'. Je ne pouvais plus supporter cette douleur au quotidien", raconte-t-il en restant flou.



Il a décidé de se consacrer à l'écriture sur une machine à écrire comme son ancien ami Thompson pour avancer et tenter de comprendre. "Je me versais un verre de vodka le matin et j'écrivais jusqu’à ce que les larmes m'empêchent d'y voir clair. J'ai essayé de comprendre ce que j'ai fait pour mériter tout ça. J'ai essayé d'être gentil avec tout le monde, d'aider tout le monde, d'être honnête avec tout le monde".



L'interview ne continent pas vraiment d'excuses, de remise en cause, de promesse de traitement et présente des incohérences, corrigées au fil des lignes par l'avocat et ami de la star. Johnny Depp semble loin d'être ressorti des ténèbres.