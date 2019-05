publié le 31/05/2019 à 12:46

En cette journée mondiale sans tabac ce vendredi 31 mai, l'annonce d'une mesure devrait faire le bonheur de nombreux non-fumeurs dans la capitale. À partir du samedi 8 juin, la ville de Paris interdit en effet la cigarette dans 52 parcs ou jardins, soit 10% du nombre total d'espace verts à Paris.



Avec cette mesure, la municipalité aspire à lutter à la fois contre la pollution par les mégots mais aussi contre le tabagisme passif, notamment pour les plus jeunes. Testée durant six mois sur six parcs en 2018, cette restriction devrait également améliorer la qualité de l'air.

A partir du 8 juin, des agents seront présents dans les parcs pour transmettre l'information, distribuer des tracts et demander aux fumeurs de sortir avant de délivrer des amendes de 38 euros aux récalcitrants à compter du lundi 1er juillet.

La liste complète des 52 parcs et jardins concernés

2e arrondissement : square Louvois, square Jacques-Bidault



3e arrondissement : square du Temple – Elie Wiesel, square Léonor Fini, square Émile Chautemps, jardin Léopold Achille, jardin Anne Frank, jardin Madeleine de Scudéry



4e arrondissement : square Langlois, square Schweitzer, square Galli, clos des Blancs-Manteaux



5e arrondissement : square St Médard



6e arrondissement : square Gabriel Pierné



8e arrondissement : jardin Marcel Pagnol



9e arrondissement : square Montholon, square d’Estienne d’Orves, square Berlioz, square Alex Biscarre , square d’Anvers



10e arrondissement : square Juliette Dodu, jardin Ylmaz Güney



11e arrondissement : square Maurice-Gardette , jardin de la Folie-Titon



12e arrondissement : jardin Trousseau , square de la Croix Rouge, square Jean Morin



13e arrondissement : square Henri Cadiou , Jardin de la Poterne des peupliers , Jardin aux Mères, square Michelet, square Héloise et Abélard,



14e arrondissement : square Wyszynski, square Lemire



15e arrondissement : square Dupleix, square Pablo Casals, square Chérioux, square Pierre-Adrien Dalpayrat, square Cambronne, square Violet , parc Georges Brassens, square Alleray Quintinie, square du Clos Feuquières, square des Cévennes



16e arrondissement : square Lamartine



17e arrondissement : square des Batignolles



18e arrondissement : Square Hélène Jourda, Square Léon-Serpollet (Cloÿs)



19e arrondissement : Square de la Place de Bitche



20e arrondissement : square du Docteur Grancher, jardin Léon Zygel, square Sarah Bernhard