Une tournée imprévue. Surprenante. Jean-Louis Aubert débarque avec sa guitare, un micro-casque et une chanson de jeunesse inédite en live. En septembre 2017, le chanteur triomphait au Stade de France avec Les Insus. En 2019, il sillonne l'hexagone en solitaire avant la sortie de son nouvel album prévu cet automne. Il était de passage les 20 et 21 mai 2019 au Théâtre Mogador, à Paris.



Jean-Louis Aubert, tout en douceur. 1.600 sièges et une proximité incroyable. "J'avais pas de besoin, c'était empirique. Je suis reparti dans une tournée acoustique un peu comme celle que j'avais faite il y a une quinzaine d'années, j'étais d'abord attiré par les lieux", explique le chanteur avant d'ajouter avec humour : "Si j'étais obligé de faire ça toute ma vie je rêverais de faire des zéniths, les rêves sont chouettes, mais d'être coincé dedans c'est moins drôle."

Aubert - vêtu d'un jean et d'une chemise bleue - semble savourer chaque seconde du concert. On le voit s’asseoir sur les marches qui descendent vers le public. Se promener sur la scène. Derrière lui ? Un écran géant. Et posés devant, deux petites fenêtres transparentes. Une innovation technologique singulière qu'il a mis 3 ans à perfectionner "pour synchroniser [ses] vieilles machines", se souvient l'ex-chanteur de Téléphone. Outre le son, il peut immortaliser sa propre image en vidéo. Sur quelques titres, on voit donc quatre Jean-Louis Aubert sur scène. "Tout est live, rien est enregistré, je maîtrise tout."

Amour du public et souvenir de Barbara

"Je fais tout par passion, ça demande beaucoup de travail mais je crois que ça ne s'appelle pas du travail", s'amuse-t-il. Cette tournée acoustique, dans des petits écrins, est aussi l'occasion pour Jean-Louis Aubert de voir son public. "Je reçois beaucoup en retour, beaucoup de tendresse [...] J'ai l'impression d'être chez moi un peu partout", détaille le chanteur.



Les yeux dans les yeux, il descend quelques fois entre les rangs, s'agenouille et chante de longues secondes en fixant un spectateur ou deux. Une manière de mesurer sa popularité, au sens noble du terme. Des rencontres qui ont fait remonter en lui le souvenir de Barbara, à qui il rend hommage à deux reprises dans le tour de chant. "Je sais qu'elle a fait 10 ans de sa vie dans les théâtres à la fin et à la sortie de Mogador justement, les gens lui faisaient un tapis de roses jusqu'à sa voiture", se souvient-il avec émotion.



Il s'installera notamment au Bataclan à partir du 7 novembre 2019 et travaille actuellement sur son prochain album, le premier depuis Roc-Eclair paru en 2010. Il bosse sur une vieille console et avec un ingénieur du son qui a l'âge de son fils, "Ça sera du Jean-Louis Aubert", m'a-t-il promis.