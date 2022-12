Il y a cinq ans, jour pour jour, la France se réveillait sidérée. Johnny Hallyday, la plus grande star de la chanson française venait de mourir, à l'âge de 74 ans, après un long combat contre le cancer. Il venait de terminer l'enregistrement de son 51e album Mon Pays c'est l'amour, qui se vendra un an plus tard à 1,7 million d'exemplaires.

Depuis, l'aura de Johnny ne s'est pas éteinte. L'album symphonique produit par Yvan Cassar s'est lui vendu à 500.000 exemplaires. Concerts au cinéma, exposition, documentaire, coffrets... La famille de l'artiste continue de faire vivre sa mémoire, notamment son épouse Laeticia Hallyday. Et après cinq ans de deuil, "j'arrive aujourd'hui à ne plus pleurer quand j'écoute sa musique", a-t-elle confié au micro de RTL.

Si la plaie n'est pas fermée et qu'elle se sent toujours "assez nostalgique et mélancolique parfois", Laeticia a expliqué "essayer de mettre plus de lumières que de moments sombres dans ce deuil". Et dans les tiroirs de la famille, des morceaux devraient permettre de continuer à faire vivre le souvenir du chanteur. Interrogée sur l'éventuelle existence de titres inédits, Laeticia l'a confirmé : "Oui, il y en a. Ça viendra quand le moment sera voulu."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info