INVITÉ RTL - Stéphane Plaza confirme qu’il sera encore sur M6 pendant "quelques années"

Stéphane Plaza et la télé c'est une histoire d'amour qui dure... Et encore pour un certain temps. Invité ce samedi de On refait la télé sur RTL, l'animateur a confié qu'il comptait prolonger son aventure télévisuelle avec M6, et a démenti vouloir arrêter à l'occasion de ses 55 ans.

"J'ai toujours dit que je partirais du jour au lendemain" commence l'expert immobilier avant de confier qu'il rencontrera prochainement la direction de M6 afin d'envisager la suite de leur collaboration. "Ce sont eux qui veulent continuer avec moi, c'est plutôt flatteur" sourit Stéphane Plaza.

"On regarde encore pour deux, trois ou quatre ans" lâche-t-il finalement, pour un possible départ à 56 ans donc. Celui qui enchaîne les rôles au théâtre et qui vient de lancer son magazine, Bienvenue chez vous, reconnaît cependant avoir frôlé le surmenage et admet désormais "faire attention" à sa santé et dire "non" à des projets plus souvent.