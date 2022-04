INVITE RTL - Nicolas de Tavernost évoque "les fiançailles avec TF1" : "M6 restera M6"

Quel est l'avenir du groupe M6 auquel appartient RTL ? À l'occasion des 35 ans du groupe, le président de son directoire, Nicolas de Tavernost était l'invité de Laissez-Vous Tenter ce 11 avril 2022 pour évoquer le projet de fusion avec le groupe TF1. "La chaîne M6 restera la chaine M6 avec ses qualités, en progressant et en ayant davantage de programmes. Nous sommes aujourd'hui en période de fiançailles avec le groupe TF1", note Nicolas de Tavernost.

"Je ne sais pas si ce sont des fiançailles difficiles, mais ce sont des fiançailles qui doivent franchir des étapes. Ça bouscule évidemment l'écosystème. Mais pourquoi ce choix de nos actionnaires ? Le monde évolue, nous voulons anticiper, il y a de nouveau concurrents internationaux très puissants [comme les plateformes Netflix, Disney, Amazon, ndlr] et nous devons poursuivre et accélérer nos investissements, notamment dans la création en s'appuyant sur la force des deux groupes. Sur la fiction, TF1 a une très grande force dans ce domaine. Cette association devrait permettre d'avoir un très gros groupe français, un très beau groupe en tout cas. Et nous attendons une autorisation pour l'automne".

Nicolas de Tavernost a aussi salué la mémoire de Jean Drucker "celui qui a lancé la chaîne sur les antennes". "Il a été à l'origine avec Thomas Valentin et moi-même de la création de cette chaîne. Le 1er mars 1987 il a dit : 'Que la fête commence !' et la fête continue. Aujourd'hui nous sommes très heureux. C'était pas gagné d'avance, car personne ne nous attendait. Un ministre avait même dit à l'époque 'c'est la chaîne en trop', raconte Nicolas de Tavernost. Ça nous a galvanisé".