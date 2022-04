J-1 avant le premier tour de l'élection présidentielle ! A cette occasion, l'émission de ce matin était consacrée aux politiques, les grands spécialistes de cet événement à la télévision. Au micro d'Eric Dussart et Jade pour en parler, deux journalistes qui les pratiquent depuis des années : Arlette Chabot et Nathalie Saint-Cricq.

A moins de 24 heures du scrutin, la loi interdit de citer le nom des candidats à la télévision comme à la radio. Cela s'appelle la période de réserve. Une règle "ridicule" selon Arlette Chabot ! Seule solution pour l'ancienne directrice de l'information de France Télévisions : "Il faut tout remettre à plat. Tout est ridicule. Ces règles ont été faites, c'était quoi ? L'ORTF, trois chaînes de télévision", a-t-elle déclaré avant de continuer : "Tout a changé. Plus c'était ouvert, plus les règles ont refermé, si bien qu'on arrive toujours à un paradoxe incroyable en France. Plus on se rapproche du jour de l'élection, moins on peut faire de travail journalistique concernant la campagne (...) Ca, c'est complètement idiot", a-t-elle regretté. "C'est le seul pays où ça se passe comme ça", a ajouté Nathalie Saint-Cricq.

Les deux anciennes collègues ont aussi expliqué le rapport que les journalistes entretiennent avec les politiques, alors qu'ils sont parfois soupçonnés de connivence par une partie du public. "On ne m'achète pas" a tenu à rappeler Arlette Chabot.

Nathalie Saint-Cricq est revenue avec humour sur les moqueries dont elle a été la cible sur les réseaux sociaux lors du débat du second tour en 2017. Elle a également expliqué son rapport à la télévision. Les deux journalistes ont dévoilé les coulisses du débat de l'entre-deux tours.

Autre sujet abordé : les critiques des réseaux sociaux sur le physique des femmes à la télévision. "Vous pouvez être vieux, pas beau et un homme à la télé, ça passera plus facilement" a déploré Nathalie Saint-Cricq. Et de continuer : "Moi, ça fait 6 ans que j'ai droit à un running-gag sur mes cheveux". Enfin, sur un ton plus léger, Arlette Chabot a aussi évoqué sa passion secrète...

Ce matin, Diane Ducret était également présente dans le studio de On Refait La Télé ! L'auteure franco-belge en a dit plus sur sa série documentaire intitulée Le pouvoir a-t-il un sexe ?. Un sujet on ne peut plus d'actualité en cette veille d'élection et à découvrir le 20 avril sur la chaîne Histoire ! Retrouvez ces propos en intégralité et en vidéo ci-dessus.



Les infos télé de la semaine

Ce samedi, Germain Sastre vous emmène dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé-Loisirs ! Au menu :



- La nouvelle émission de Stéphane Plaza avec... son père !

- La mini-série de Christian Clavier et Jean-Marie Poiré.

- La contre-programmation de M6 face aux grandes soirées électorales.



Plus de détails en vidéo !

Le décodeur de Télé-Loisirs

Enfin, toutes les semaines dans Le Décodeur, la rédaction de Télé-Loisirs décrypte le petit écran et vous dévoile les secrets de fabrication de vos programmes préférés. Aujourd'hui, Rémi Jacob vous dévoile les coulisses de l'émission anniversaire pour les 35 ans de M6 diffusée le lundi 11 avril. Plus d'informations en vidéo !