Combat contre Booba : Kaaris décide "de mettre un terme à cette mascarade"

publié le 19/09/2019 à 16:33

Le combat entre Booba et Kaaris dans un octogone n'aura pas lieu. Kaaris a annoncé ce jeudi 19 septembre dans les colonnes de L'Équipe (article réservé aux abonnés, ndlr) qu'il renonçait à y participer.

Annoncé puis annulé à de multiples reprises, ce combat devoir avoir lieu le 30 novembre prochain. Mais ce sera sans Kaaris. "J'ai décidé de mettre un terme à cette mascarade. Moi, j'ai signé pour un combat, le 30 novembre, à la Jakobshalle de Bâle en Suisse. Les autorités suisses ont dit qu'elles étaient opposées à la tenue de ce combat. Ça s'arrête là", a-t-il affirmé ajoutant : "Je préfère me retirer de leur histoire car ça me fatigue et ça fatigue même beaucoup de gens, je pense".

Dans cette interview, Kaaris assure que son ennemi juré ne voulait pas de ce combat. "J'ai proposé la solution d'un combat en Tunisie mais Booba a refusé prétextant qu'il voulait un endroit où ses fans pourraient venir le supporter. S'il avait vraiment voulu combattre, il aurait accepté ma solution en Tunisie", estime-t-il.

Si Kaaris, de son vrai nom Okou Armand Gnakouri reconnaît être "rentré dans son jeu", c'était pour "lui faire comprendre que je ne baisserai jamais la tête devant lui". Et si cet "octogone" est réellement annulé, cela ne signe pas pour autant la fin de la rivalité entre les deux rappeurs, qui s'étaient affrontés une première fois à l'aéroport d'Orly. "Il est dans le paraître mais moi si je l'attrape, je le plie", garantit Kaaris.