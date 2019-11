Pourquoi Booba s'en prend-il à l'ex-journaliste de "Charlie Hebdo" Zineb El Rhazoui ?

publié le 08/11/2019 à 14:06

"Quand vous avez un guet-apens de cent barbares… La police américaine aurait tiré à balles réelles". La sortie n'est pas passée inaperçue, et elle est signée Zineb El Rhazoui, ex-journaliste de Charlie Hebdo et militante contre l'intégrisme islamiste sous toutes ses formes. Régulièrement invitée lors de débats dans les médias, elle s'est cette fois exprimée concernant les violences à Mantes-la-jolie et Chanteloup-les-Vignes.

"J'ai vu un petit peu ce qu'il se disait sur les réseaux sociaux. Les gens de tous horizons étaient absolument unanimes, il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là", a-t-elle déclaré mardi 5 novembre sur CNews. Si Pascal Praud, présentateur de l'émission, a sur-le-champ tenu à indiquer qu'il ne cautionnait pas ce genre de propos sur son plateau, la séquence a enflammé les réseaux sociaux.

Et parmi les réactions, on retrouve celle du rappeur Booba, qui, en commentaire de l'extrait de l'émission partagé sur son compte Instagram, a mis de l'huile sur le feu. "Pourrissons la vie de cette grosse m**** puante", a-t-il posté en citant le compte de ZIneb El Rhazoui.

Par la suite, sur une story, il a également appelé à "punir" la journaliste, a repéré Le Parisien, ajoutant "#punissons-la" en hashtag. Mais ce n'était pas la fin de la cyber-altercation entre la journaliste et l'artiste, qui devrait avoir une suite devant les tribunaux. En effet, jeudi l'avocat de Zineb El Rhazoui a indiqué qu'il déposerait une plainte à la demande de sa cliente, et à la suite du "nouveau déchaînement de haine, d'injures et de menaces de mort reçues ces derniers jours".

🔴 Suite au nouveau déchaînement de haine, d’injures et de menaces de mort reçues ces derniers jours, @ZinebElRhazoui m’a demandé de déposer plusieurs plaintes dont une contre #Booba #justice #ZinebElRhazoui — Thibault deMontbrial (@MontbrialAvocat) November 7, 2019