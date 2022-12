Cinq ans après, son souvenir perdure. Une messe en hommage à Johnny Hallyday se tient à l'église de la Madeleine à Paris, ce vendredi 9 décembre. Des centaines de personnes, de fans, se sont réunies. Un événement mémorable, promet-on du côté de l'organisation. Les fans se sont rassemblés depuis neuf heures ce matin, bien avant la cérémonie, pour chanter. La messe à débuter par une procession dans cet édifice aux allures de temple.

Marie, blouson de cuir sur le dos, a pris le train depuis Villefranche-sur-Saône pour : "Rendre hommage à mon Johnny. C'est un moment où on se retrouve entre nous. On peut penser à lui très fort, entendre sa musique et puis se recueillir. On était un million quand même il y a cinq ans, et ce n'était pas rien. Je me souviens avoir descendu les Champs-Élysées. Un million de personnes et on entendait une mouche voler quand le cercueil est arrivé, quand on est arrivé. C'était énorme".

"Je suis désolé, je suis un peu ému"

C'est un recueillement en musique, évidemment, avec les chansons du taulier interprétées par des fans, des sosies de Johnny. Même le prêtre donne de la voix. Parmi les fidèles, il y a beaucoup d'émotions comme pour Daniel. Il est un peu timide et c'est la première fois qu'il peut rendre hommage à son idole : " Je n'ai pas pu venir il y a cinq ans parce que j'étais malade, donc j'ai voulu aujourd'hui marquer le coup."

Pour lui, Johnny "représente beaucoup de choses. Je suis désolé, je suis un peu ému, le fait que je n'ai pas pu lui dire au revoir. Je suis désolé, je suis un peu ému". Il y a beaucoup d'admirateurs anonymes et parfois des proches de Johnny Hallyday comme son ancien producteur Jean-Claude Camus. Juste avant le début de la messe, il a pris la parole pour remercier les fans d'être encore une fois fidèles au rendez-vous.

