publié le 05/10/2018 à 13:10

"Un État confisque Charles Aznavour, un artiste populaire, à un peuple". C'est ce qu'a déclaré Michel Fugain vendredi 5 octobre. L’artiste considère que "cela aurait été beaucoup plus représentatif de dire qu'il y a un cortège qui va de tel endroit à tel endroit, et le peuple de France se serait mis derrière. Alors que là, il va dans la cour des Invalides. Qu'est-ce que ça représente ?", demande Michel Fugain sur franceinfo.



L'hommage n'a pas la dimension populaire de celui rendu à Johnny Hallyday en décembre, où une immense foule était présente dans les rues de la capitale. "La poésie de Charles Aznavour appartient au peuple, et les Invalides, ce n'est pas le peuple", a réagi de son côté Hugues Aufray.

L'Élysée a précisé que la famille avait voulu un hommage républicain et officiel avec le président de la République mais aussi des autorités arméniennes. Charles Aznavour sera enterré samedi après-midi à Montfort-l'Amaury. Il reposera dans son caveau familial, aux côtés de ses parents et de son fils Patrick, décédé à l'âge de 25 ans.