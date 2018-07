publié le 27/03/2018 à 15:12

Pierre Billon a choisi son camp. Le chanteur et compositeur âgé de 71 ans s'exprime publiquement depuis la disparition de Johnny Hallyday. Alors que l'héritage du chanteur divise Laeticia Hallyday, David et Laura Smet, l'ex-producteur prend la défense de la dernière épouse de son ami.



Dans un entretien accordé Parisien paru ce mardi 27 mars, Pierre Billon trouve indigne "l'assassinat médiatique" que subit Laeticia Hallyday, toujours endeuillée par la mort de son mari. "Elle a beaucoup maigri, elle en bave. Qu’on lui donne un peu de temps pour préparer sa défense et sa riposte, si riposte il y a", assure le parolier. Celui qui a côtoyé le couple pendant plusieurs années veut faire taire les mauvaises langues à propos de Laeticia. "Elle a été sa femme, sa diététicienne, son infirmière, sa conscience", souligne-t-il.

Pierre Billon se confie aussi sur son amitié avec celui qui le considérait comme "son frérot". "On a vécu et survécu à beaucoup de choses ensemble, tous ses couples entre autres", déclare-t-il, avant de poursuivre : "Son absence est terrible au quotidien. Lui, ses mots, ses petits messages, ses coups de téléphone me manquent".

Présent pour Johnny Hallyday, lors de l'hommage à la Madeleine et à son enterrement à Saint-Barthélemy, Pierre Billon assiste malgré lui à la guerre médiatique et juridique entre Laeticia Hallyday et les deux aînés du rockeur, David Hallyday et Laura Smet. "Ces querelles me désespèrent, ce déchirement est affreux", regrette-t-il.



Si le compositeur n'a jamais parlé d'héritage avec son ami, il préfère jouer l'apaisement, espérant une réconciliation entre les deux camps. "Je comprends la douleur de Laura, de David, de Sylvie Vartan. (...) Mais j’aimerais qu’ils se reparlent, sinon ce seront des guerres à n’en plus finir".