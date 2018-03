"Il me manque terriblement", David Hallyday se confie sur Johnny

publié le 17/03/2018 à 22:30

David Hallyday sort du silence dans sa première interview depuis le décès de son père, accordée au Parisien. S'il se trouve actuellement au cœur d'une bataille judiciaire contre Laeticia, la veuve de Johnny qui a hérité de tout son patrimoine et de ses droits d'auteur, il préfère ne pas aborder la question. À la place, le fils de Johnny Hallyday se confie sur la manière dont il fait face au décès de son père.



"Je ne communique pas énormément (...). D’abord, quand on perd un proche, on souffre tous de la même façon. Je ne vois pas ce que je pourrai dire", explique David Hallyday. "Et puis mes sentiments, les choses importantes, je les fais passer dans ce que je sais faire de mieux, dans des chansons", poursuit-il. David Hallyday a en effet interprété pour la première fois, lors d'un concert à Bordeaux vendredi 16 mars, Ma dernière Lettre, une chanson écrite pour son père décédé le 5 décembre dernier.

Le chanteur revient aussi sur le droit de regard qu'il demande sur l'album posthume de son père. "Avec une telle carrière, c’est normal que son fils, sa fille comme ses deux autres petites filles aient un droit de regard dessus. (…) Il m’a toujours fait écouter ses albums avant qu’ils sortent, au moins en partie", livre-t-il au Parisien.

David Hallyday remercie aussi les fans de Johnny qui étaient près d'un million lors de l'hommage populaire. "Ce qui m’a sauvé authentiquement, c’est de voir ce rassemblement. Cela m’a rendu plus fort à ce moment-là, l’amour du peuple, c’était aussi sa famille, avec ses hauts et ses bas", salue-t-il, avant d'ajouter : "C’était de l’amour pur, inconditionnel, c’est tellement rare… Quand le peuple arrive à se rassembler comme ça, c’est magique."



"Quel que soit le métier qu’il fait, cela reste un père, l’une des deux personnes qui t’a fait. Oui il me manque terriblement, il y a des hauts et des bas, des moments où je me sens fort, des moments où je me sens moins fort. Dans ces moments, je pense à lui et cela me donne de la force", termine David Hallyday.