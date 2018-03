publié le 22/03/2018 à 12:32

Leur histoire d'amour a commencé avec la promesse d'une star à une petite fille de 5 ans. Une promesse de mariage qui est devenue réalité. "Il était le meilleur ami de mon père. Il venait très régulièrement à la maison dîner. On passait les vacances ensemble aussi", raconte Adeline Blondieau, celle qui a été la deuxième épouse de Johnny Hallyday.



"Il me promettait qu'il allait m'épouser. 'On va se marier quand tu seras grande'. Eh bien, du haut de mes 5 ans, je trouvais ça formidable, raconte-t-elle dans le documentaire de C8, Héritage de Johnny : La Guerre des clans. Je trouvais que c'était un conte de fée. Et j'y croyais."

C'est la première fois que l'actrice, plutôt discrète, prend la parole pour raconter son histoire avec le rockeur depuis la mort de celui-ci en décembre 2017. "Quelques années plus tard, Johnny s'est séparé de Nathalie Baye. Il a débarqué à la maison, chez mes parents. De ce qui devait durer quelques jours, pour être chez des potes et se ressaisir un petit peu, ça a duré presque un an. Il est resté quasiment un an chez nous, poursuit-elle. Et il y avait toujours cette promesse de mariage qui était toujours là. Puis les choses ont changé".

"On s'est rapproché. Il y avait énormément de complicité dans la journée, précise l'a comédienne d'un air entendu. Et puis la relation s'est compliquée... Elle est devenue plus secrète. Un jour, j'ai eu 18 ans. Et ce jour-là tout a changé. Il a posé les yeux sur moi et il m'a dit : 'T'as 18 ans, alors je vais t'épouser'. et ça me semblait absolument évident puisque ça avait été la promesse de toujours. Un an après, on était marié".

La relation entre la jeune Adeline Blondieau et le chanteur Johnny Hallyday a été des plus mouvementées. Le couple s'est marié une première fois en 1990 avant de divorcer deux ans plus tard. Ils se remarient une seconde fois à Las Vegas, en 1994, avant de se séparer pour de bon en 1995.

Johnny Hallyday et Adeline Blondieau à Ramatuelle après leur 1er mariage en 1990 Crédit : AFP

"Moi j'étais persuadée que j'étais celle qui allait le libérer de tous ses démons, que j'étais celle qui allait pouvoir l'apaiser, explique-t-elle dans le documentaire de C8. Et je me suis fait embarquer dans une vie où c'est compliqué de tout gérer. Il voulait que je sois toujours à ses côtés. Il voulait beaucoup de présence. Il n'aimait pas la solitude. Il avait des attentes auxquelles je ne pouvais pas répondre, parce que c'était trop. Et ces attentes-là, elles se heurtent à la réalité. On ne peut pas avoir quelqu'un H24, c'est pas possible".



Et Adeline Blondieau de conclure : "On s'est aimé. Ça a été compliqué. J'arrivais au bout de quelque chose que je ne pouvais plus vivre sans trop de souffrance. Trop compliqué, trop douloureux, donc je suis partie. J'étais trop jeune pour répondre à toutes ces attentes".

La comédienne raconte aussi comment elle a appris la mort du chanteur le 5 décembre 2017. "J'ai appris la mort de Johnny par mon fils. Il m'a réveillée un matin pour m'annoncer ça. Je suis restée sans voix", raconte-t-elle visiblement toujours émue par ce souvenir.

