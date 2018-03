Héritage : "Laeticia est dévastée", dit le manager de Johnny Hallyday

publié le 25/03/2018 à 00:57

Le manager de Johnny Hallyday a décidé de sortir du silence et de venir en aide à Laeticia Hallyday. Sébastien Farran s'exprime dans le Journal du dimanche ce 25 mars et tient à défendre la veuve du rockeur décédé en décembre dernier. "Laeticia Hallyday est dévastée, explique-t-il. Elle a perdu son mari, sa vie, son univers - pour elle, Johnny était au centre de tout. Vous imaginez le vide... Et en plus, elle est salie, bafouée, on la présente comme une sorcière", affirme-t-il à l'hebdomadaire.



La dernière épouse de Johnny Hallyday est en pleine bataille judiciaire avec les enfants aînés du rockeur, David Hallyday et Laura Smet. "Le pire, c'est qu'elle ne comprend toujours pas pourquoi il n'y a eu aucun dialogue avant un tel déchaînement", précise cet ami du couple. "Cette femme, cette mère, la Laeticia que l'on décrit n'est pas celle que je connais", affirme Sébastien Farran, précisant que David Hallyday et Laura Smet avaient "une place toute naturelle" dans la famille. "Vous savez comment sont les familles recomposées : bien sur le papier, moins bien chez le psy. J'en ai parlé - un peu - avec Johnny, mais je sentais que c'était compliqué", explique-t-il au JDD.

Comme d'autres amis de Johnny Hallyday, Sébastien Farran explique que le chanteur pensait ses enfants à l'abri et avait veillé à ce qu'ils le soient. "Pour lui, David et Laura s'en étaient sortis. Ils avaient de quoi vivre bien et il savait que son nom n'y était pas pour rien, ce qui est normal".