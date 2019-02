Harry et Meghan sont arrivés au Maroc, dernier voyage avant la naissance

Harry et Meghan à leur arrivée à l'aéroport de Casablanca le 23 février 2019.

et AFP

publié le 24/02/2019 à 12:16

C'est le dernier voyage officiel du couple avant l'arrivée de leur premier enfant. Le Prince Harry et son épouse Meghan Markle sont arrivés à Casablanca au Maroc samedi 23 février. Un "dispositif médical" est prévu pour accompagner l'ex-actrice, enceinte de 7 mois, lors de son déplacement dans les montagnes de l'Atlas ce dimanche matin, puis dans la capitale.



Le couple a été accueilli par un rituel d'hospitalité : un traditionnel plateau de dattes. Cette visite de deux jours, organisée à la demande de la reine, inquiète certains médias britanniques comme le tabloïd Daily Mirror qui a décrit le Maroc comme "une zone dangereuse" et sa capitale Rabat comme une "ville en émeute".

Avant l'arrivée du couple princier, des sources diplomatiques locales ont tenu à rappeler que le pays était "un pôle de stabilité en Afrique du Nord". Jeudi 21 février, une manifestation d'enseignants organisée à Rabat pour le jour anniversaire du mouvement pro-démocratie du 20-Février, né en 2011 durant le Printemps arabe, a été dispersée par une intervention musclée de la police qui a fait plusieurs blessés.

Une rencontre avec la famille royale

Harry et Meghan comptent centrer leur visite sur la condition des femmes, l'accès à l'éducation des filles ou l'inclusion des handicapés, selon leur programme qui prévoit aussi une démonstration de cuisine et un rituel traditionnel du henné pour Meghan.



"Le duc et la duchesse du Sussex aiment beaucoup être avec le peuple", a assuré l'ambassadeur britannique Thomas Reilly dans un entretien avec la télévision 2M. Le couple princier, qui sera logé dans une résidence royale pendant son séjour, doit repartir mardi matin, après une rencontre programmée avec des membres de la famille royale lundi en fin d'après-midi à Rabat.