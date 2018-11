publié le 30/11/2018 à 17:16

En plein mouvement des "gilets jaunes", M6 a décidé de bouleverser sa soirée du mercredi 5 décembre afin de la consacrer à ces Français "oubliés" qui manifestent partout en France. Cette nouvelle programmation prendra la place de l'émission "Maison à vendre", initialement prévue à partir de 21h.



Intitulée Gilets jaunes, la colère des Français oubliés, la soirée débutera par un "Dossier tabou", un documentaire inédit programmé à 21h. Les équipes d'M6 ont parcouru la France pour aller à la rencontre des "travailleurs pauvres".

S'ensuivra, à 23h, "Le Grand débat", en direct et animé par Bernard de la Villardière. À 23h45, sera diffusé l'enquête "Oubliées et sacrifiées : La révolte des classes moyennes", menée autour des famille sur le fil soumises à la pression fiscale et qui tentent de s'en sortir par tous les moyens.