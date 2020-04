Gigi Hadid et Zayn Malik attendraient leur premier enfant

Zayn Malik et Gigi Hadid au Metropolitan Museum of Art de New-York en 2016.

publié le 29/04/2020 à 09:33

Gigi Hadid et Zayn Malik, c'est une longue love story qui dure depuis cinq ans. Si les deux amoureux se sont séparés en mars 2018, c'était visiblement pour mieux se retrouver car il semblerait que le mannequin soit enceinte de l'ex-membre des One Direction.

C'est TMZ qui a annoncé en premier la nouvelle. Le site américain aurait appris de sources familiales, que Gigi Hadid serait enceinte, et ce depuis 20 semaines. Le site Entertainment Tonight a confirmé cette information par des proches de Gigi et Zayn, précisant que le couple serait "très excité" de cette grossesse.

"Gigi n’a annoncé la nouvelle qu’à sa famille et ses amis pour le moment. Depuis que Gigi et Zayn sont de retour ensemble depuis la fin de l’année dernière, c’est comme si ils ne s’étaient jamais quittés et qu'ils savaient qu’ils avaient quelque chose de spécial. Le couple et leurs familles sont fous de joie", a déclaré la source de ET. Cependant le sexe du bébé n'a pas été dévoilé et aucun des représentants des deux célébrités n'a souhaité faire de déclaration à ce propos.

Le couple qui avait rompu en mars 2018, n'a jamais échappé aux rumeurs de réconciliation. En janvier 2020 les deux célébrités avaient été photographié ensemble dans les rues de New-York.