Georges Pernoud présente son dernier "Thalassa" après 42 ans à la barre

publié le 30/06/2017 à 09:58

Un adieu ce vendredi 30 juin, celui de Georges Pernoud qui présente son dernier Thalassa sur France 3 à 20h55. Clap de fin après 42 ans de bons et loyaux services pour cet animateur emblématique qui quitte France 3 et laissera sa place en septembre à Fanny Agostini, venue de BFM TV.



Thalassa est arrivé le 27 septembre 1975 sur l'antenne de celle qui s'appelait encore FR3. Georges Pernoud avait proposé à la chaîne ce projet qui avait été accepté en deux jours, ce qui est assez rare pour le souligner. Pendant 42 ans, lui et ses équipes ont éveillé les consciences et nous on fait rêver sur le monde maritime.



Ce soir, c'est donc un Georges Pernoud fier et heureux qui partira, mais avec un pincement au cœur : "On m’a aidé à passer ce cap. Le monde change et moi aussi, c’est bien que Thalassa continue, même si je pars en retraite, confie le journaliste. Je sais pas ce que je vais faire après, je vais aller me reposer en Dordogne et après je me remettrai au travail”.

Une enquête passionnante sur le mystère de Lapérouse

Les téléspectateurs n'auront pas droit à une émission spéciale avec des images d'archives, mais bien à un vrai Thalassa, avec une enquête formidable, un autre passionné qui nous a quitté en mars dernier : Alain Conan, féru d'histoire et surtout d'une histoire, celle du comte de Lapérouse, en 1788. Trois ans plus tôt, Louis XVI l'avait envoyé en mission scientifique autour du monde.

Parties de Brest, les deux frégates de Lapérouse feront naufrage dans l'archipel des îles Salomon. Un homme a consacré sa vie à tenter de résoudre ce mystère Lapérouse : Alain Conan. Nous suivons ce soir sa huitième et dernière expédition sur les lieux du naufrage des deux bateaux. Une expédition où les scientifiques vont aller de découvertes en découvertes, dont une boussole sans nom puis un sextant avec miracle avec un nom gravé dessus, celui de Mercier et un premier mystère résolu.