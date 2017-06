publié le 15/06/2017 à 09:31

Thalassa change de visage. Selon les informations dévoilées par Le Parisien mercredi 14 juin, l'émission sera bientôt présentée par Fanny Agostini, qui succédera donc à Georges Pernoud, la figure de proue du magazine de France 3 depuis 37 ans.



Le rédacteur en chef du magazine Erik Berg a d'ailleurs confié au Parisien : "C'est une journaliste, une véritable spécialiste du climat engagée de façon positive : elle sait tout de la biodiversité marine. Et c'est une fan de l'émission, qu'elle connaît presque par cœur. Elle incarne la génération Thalassa, ce legs qu'a pu insuffler Georges Pernoud."

Fanny Agostini, 28 ans, présente les bulletins météo sur BFM TV depuis six ans. Elle est passée par France Bleu Pays d'Auvergne, RMC et BFM Radio où elle présente la météo et l'info trafic. Suite au départ de Philippe Verdier pour France 2 en 2011, elle reprend la présentation de la météo.

Une journaliste engagée sur les questions environnementales

Mais la journaliste est surtout très engagée pour la protection de l'environnement : en 2015, elle a cofondé Climate Bootcamp, une réunion annuelle qui réunit depuis 2015 des scientifiques, des journalistes et des personnalités pour parler de la question environnementale.



En avril dernier, Georges Pernoud, l'emblématique animateur du programme dédié à la mer et à l'environnement a annoncé son choix de quitter l'émission à la "fin du mois d'août". Fanny Agostini reprendra les commandes dès la rentrée 2017.