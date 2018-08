Georges Lang : "Aretha Franklin a sa place dans le panthéon du Rock'n'roll"

publié le 16/08/2018 à 21:30

Aretha Franklin a marqué des générations d'artistes dans le monde entier. "Son charme et sa force étaient de rendre vraies toutes les chansons qu'elle interprétait", confie Georges Lang, animateur RTL spécialisé dans la musique anglo-saxonne. La légende américaine de la soul, interprète d'immenses succès et combattante inlassable des causes du féminisme et des droits civiques, est décédée jeudi 16 août à 76 ans.



"Elle pouvait faire ce qu'elle voulait, elle avait une voix exceptionnelle", affirme Georges Lang. Aretha Franklin est une légende de la musique aux États-Unis. Elle a chanté aux funérailles de Martin Luther King comme elle avait chanté lors de l'arrivée au pouvoir de Barack Obama.

"Quand Chuck Berry est mort, j'ai affirmé que tout un pan du Rock'n'roll s'effondrait, et bien aujourd'hui on dit la même chose d'Aretha Franklin. Avec sa disparition on est sous le choc", confie l'animateur de RTL.

La première femme entrée dans le Rock and Roll Hall of Fame

Aretha Franklin avait réussi la prouesse de pouvoir chanter avec des artistes totalement différents de son répertoire, comme par exemple : Elton John, George Michael ou encore Eric Clapton...", explique Georges Lang. "Elle a sa place dans le panthéon du Rock'n'roll, sans oublier qu'elle est la première femme entrée dans le Rock and Roll Hall of Fame".



