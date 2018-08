"Je suis une diva, OK", plaisantait Aretha Franklin sur RTL en 2014

et Aymeric Parthonnaud

publié le 16/08/2018 à 18:03

Ces vingt dernières années, la Queen of Soul, Aretha Franklin n'accordait aucune interview. En 2014, RTL a eu le privilège de s'entretenir avec la chanteuse disparue ce 16 août 2018 à l'âge de 76 ans. "Je ne fais qu'être moi-même. J'ai simplement un amour incommensurable pour la musique. Je l'ai toujours eu et je l'aurai toujours. Mon énergie vient sûrement de ma jeunesse", confiait la chanteuse.



À 72 ans alors, Aretha Franklin était loin d'en avoir fini avec la musique : elle a même sorti un album, The Great Diva Classics, une compilations de reprises de classiques intemporels.



Des tubes, chantés par des femmes, qui ont marqué la "Reine de la soul", un surnom qu'elle accepte avec honneur et plaisir. "Je suis vraiment ravie si je peux être une source d'inspiration pour les jeunes chanteurs… Reine de la soul ? Est-ce que j'accepte le titre ? Absolument. Si les gens me considèrent ainsi, je suis enchantée. Vous croyez que je suis une diva ? Bon je suis une diva, OK".



Admiration et respect pour une cadette

Parmi les reprises qu'Aretha Franklin avait choisies d'interpréter, Rolling In The Deep, de l'Anglaise Adele. Un titre et une chanteuse que la star place au premier rang de ses coups de cœur. "Adele, j'ai adoré son album… Je l'aime comme artiste car elle a vraiment une voix unique."

> Aretha Franklin - I Will Survive (The Aretha Version) (Audio) Date : 16/08/2018

Et même si elle n'avait pas encore rencontré l’interprète de Skyfall, Aretha Franklin respectait énormément sa cadette, à laquelle elle s'identifiait presque. "Je l'apprécie particulièrement comme auteur. Elle n'est pas m'as-tu-vu : J'aime les gens calmes dans le business, moi-même je suis réservée quand je ne chante pas."



La diva n'était pas venue en France depuis 1977. La faute à une peur bleue de l'avion. Aretha Franklin assurait tout de même "travailler sur elle pour reprendre l'avion". "Je chéris les souvenirs de mes venues au Palais des Sports, au George V [un palace parisien, ndlr] et sur les Champs-Élysées. J'ai de formidables images en tête", avait-elle déclaré au micro de RTL.