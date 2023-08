Geneviève de Fontenay "était la Cruella des Miss France", selon Laurent Ruquier

Geneviève de Fontenay, décédée ce mercredi 2 août, n'avait pas que des amis dans le showbiz. Son franc-parler en a effectivement écorché plus d'un, mais souvent cela se terminait en réconciliation, elle-même n'étant pas véritablement susceptible, comme l'a raconté à RTL Laurent Ruquier.

Il se souvient avant tout "des fous rires". "Elle était un peu devenue la tête de Turc des humoristes, des imitateurs ou des animateurs de talk-show comme moi. Elle acceptait cela volontiers, car elle avait compris que cela faisait beaucoup pour sa popularité." Et de poursuivre : "Elle avait de l'humour et puis une tenue unique, une sorte de Cruella des Miss France."

"On s'est beaucoup marré pendant une vingtaine d'années. Je dois avouer que c'était un peu plus difficile ces dernières années. Elle s'était prise au piège de son propre jeu. Elle faisait des déclarations politiques sans forcément vraiment connaître les choses."

Laurent Ruquier a loué enfin son côté "très sympa" en privé. Et de conclure : "On pouvait se moquer d'elle, on pouvait dire les pires conneries. Elle avait vraiment de l'auto-dérision."

