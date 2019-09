Gad Elmaleh se confie pour la première fois sur les accusations de plagiat

publié le 25/09/2019 à 08:43

Ce sont ces premiers mots sur le sujet. Des mois après les accusations de plagiat par CopyComic, début 2019 et les autres accusations qui en ont suivies, Gad Elmaleh se confie. Dans un entretien exclusif pour Le Parisien, l'interprète du Blond ou encore de Chouchou, reconnaît avoir emprunté certains passages de ses célèbres sketchs à d'autres humoristes.

Gad Elmaleh a tenu à s'exprimer aux lecteurs et aux lectrices du Parisien, qui ont pu lui poser toutes les questions, auxquelles l'humoriste faisait la sourde oreille depuis le début des accusations de plagiat. "Alors là, tu n'es plus aussi cool que je le suis aujourd'hui face à vous, pour vous dire : oui, je me suis inspiré de gars, oui, j'ai chopé ça. Voilà, au moment où le stand-up arrivait, avec ma génération, on s'est inspiré des Américains…", démarre l'humoriste et acteur.

"Alors, je me suis inspiré d'eux. OK, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Est-ce qu'il y a un confessionnal pour humoristes ? Qu'est-ce qu'il faut faire, à part continuer sa route et dire : oui, voilà, c'est une période où moi j'étais fasciné par ces gens-là, mais 1 minute 30 de show sur vingt ou trente heures de spectacles que j'ai fait dans ma vie, ça ne résume pas ma carrière", poursuit-il.

Gad Elmaleh ne regrette pas

Plus encore, l'humoriste ne n'excuse pas d'avoir plagié, mais admet : "Je ne le referai pas, mais je ne le regrette pas parce que je n'ai jamais été dans une démarche malicieuse. On entend des choses et ça infuse en vous (...) Je suis connecté, j'ai des rapports avec ceux dont je me suis inspiré, aucun ne s'est jamais plaint. Je ne vous cache pas qu'en ce moment j'écris mon prochain spectacle et je me dis souvent, mais peut-être que ça a été fait, ça… ".

Concernant les humoristes qui l'ont accusé, Gad Elmaleh explique qu'ils n'ont pas été "justes". "Et c'est très difficile d'en vouloir à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Eux savent à qui ils s'attaquent. Moi, je veux bien reconnaître des erreurs, mais il faut me dire à qui on parle. Et puis franchement, pardonnez-moi, mais en France, la délation anonyme, ça me met un peu la nausée…", conclut-il.